Rohff assume d’être boycotté par Skyrock, “Mes musiques sont trop censées”

En attendant des informations sur son prochain album, Rohff a récemment répondu aux questions de ses fans sur Instagram, l’occasion pour le rappeur du 94 de s’exprimer au sujet de Skyrock, dernièrement, il avait déjà dénoncé le fait de ne pas être dans les playlists de la radio au contraire de son rival Booba et de ne pas comprendre pourquoi son dernier single “Sécurisé” avec Dadju n’est pas diffusé.

Un fan a donc décidé de questionner Rohff à ce sujet, “Je comprends pas pourquoi t’es boycotter par les radios” a demandé un internaute lors d’un live sur Instagram, “Ce que je raconte dans mes musiques est trop sensé ! J’ouvre trop les yeux t’as capté ? L’heure est a la débauche.” a-t-il tout d’abord expliqué Housni avant de préciser “La moula, les ballons etc mon rap c’est street mais aussi de l’éducation principe valeur honneur etc c’est l’opposé de ce qu’ils matraquent frère“ puis de conclure en citant les radios comme Generations, Mouv et Swigg qui eux jouent le jeu et diffusent ses morceaux.

Une réponse qui fait suite à sa déclaration à l’encontre Laurent Bouneau, le directeur général de la programmation de Skyrock, “Tu joues pas Sécurisé, je m’en cogne Laurent. Il est rentré en télé, d’autre radio le joue donc c’est pas grave, cool.” avait déclaré Rohff avant de s’en prendre également à Booba l’accusant de “pleurer” pour être diffuser sur la radio, “Je quémanderai rien à Skyrock, on chialera pas comme Erk Elie, on reste digne ! On fera pas d’album pour Julien Beats, on achètera pas de stream pour rentrer dans ta playlist, comme certains le font tu le sais très bien, tranquille”.

Malgré ce boycott, le clip du single “Sécurisé” avec Dadju de Rohff cumule plus de 3 millions de vues sur Youtube et Housni devrait dévoiler prochainement des nouvelles collaborations avec Gims comme ce dernier l’avait confirmé au mois de décembre puis également sans doute avec Imens Es, “Bon Imens Es Je cale le studio, ils sont impatients” a-t-il récemment confié dans une story, Housni a également ouvert la porte à un featuring avec SCH qui n’a pas encore réagi à la demande.

