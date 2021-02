“Je pourrais mourir”, commente Lil Uzi Vert, le visage en sang après son piercing diamanté

Du sang coule sur son visage

Les choses se compliquent déjà pour Lil Uzi Vert suite à l’annonce il a quelques jours de son envie de se faire poser un piercing avec un diamant rose naturel implanté sur le front dont la valeur est estimée à 24 millions de dollars, le rappeur américain avait fièrement posté des photos de son nouveau bijou enfin mise en place sur son visage ce mercredi.

Les photos ont rapidement fait le buzz hier sur les réseaux sociaux, les internautes ont été choqués par l’extravagance de l’artiste et des nombreux fans ont exprimé une certaine incompréhension face à tel choix alors que la pose de ce diamant sur la visage de Lil Uzi Vert vient déjà de lui causer quelques complications moins de 24 heures après. En effet celui qui s’est fait connaître avec le succès de son projet “Luv Is Rage” en 2016 puis son opus “Luv Is Rage 2” en 2017 ainsi que le morceau “XO Tour Llif3” connaît déjà un effet secondaire indésirable survenu aujourd’hui qui risque de lui poser quelques problèmes à venir avec ce bijou de luxe.

Lil Uzi Vert vient de publier une photo avant de finalement la supprimer sur laquelle on peut découvrir son front avec une grosse goutte de sang qui coule au niveau de l’emplacement de son piercing, “Si je ne le retire pas correctement je pourrais mourir …..non sérieusement” a-t-il commenté en légende de sa publication. Rapidement ses fans ont réagi sur les réseaux pour lui demander de le faire enlever, après cet incident il a tout de même tenu à rassurer son public en déclarant ensuite “Ok on est bon” tout publiant une vidéo pour monter que tout va bien mais le rappeur risque de ne pas pouvoir garder ce diamant sur le visage bien longtemps.

Premier incident avec le piercing de Lil Uzi Vert ! Il a déclaré qu’il pouvait mourir si celui-ci n’était pas retiré correctement. pic.twitter.com/eBIEwkxyCT — WRLD (@wrld_mag) February 4, 2021