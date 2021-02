6ix9ine : “Je vous ai tiré dessus, je vous ai volé et vous ne faites rien”

Après une période de silence de plusieurs mois et qu’il avait commencé à se faire oublier, 6ix9ine a fait un retour remarqué la semaine dernière sur son compte Instagram comme à son habitude en jouant dans la provocation avec la publication d’un extrait d’un titre inédit très énervé et le message “Es-tu prêt ? 100 000 commentaires si vous voulez que je le sort maintenant. J’ai pris assez de temps de pause pour vous montrer que Internet sans moi c’est ennuyant. Sucez ma b*te”.

De retour dans le rap game, 6ix9ine semble enfin s’être remis de l’échec commercial de l’album “Tattle Tales” et veut frapper fort en ce début d’année tout ayant enfin abandonné sa chevelure colorée pour une coupe plus classique afin de marquer le coup, 6ix9ine vient encore de présenter un nouveau single sur Instagram dans lequel le rappeur américain n’hésite pas à troller comme toujours et à narguer son ancien gang les Nine Trey Bloods sur des éventuelles représailles ou encore à s’en prendre aux autres rappeurs.

“Je vous ai tiré dessus, je vous ai volé et vous ne faites rien en retour. (…) J’ai tiré sur tous les rappeurs dans la vraie vie. Les fédéraux m’ont puni pour ça alors mange une bi*e petit gars, ne regarde pas en face“ balance 6ix9ine dans les paroles de cet extrait d’un nouveau morceau, une vidéo qui a rapidement enflammé la toile, la séquence affiche déjà plus de 8 millions de vues en seulement 14 heures alors que Tekashi 69 est suivi par plus de 23 millions de personnes sur le réseau social.

Les paroles de 6ix9ine dans ce titre pourraient tout de même lui poser quelques problèmes car suite à l’accord passé pour avoir collaboré avec la justice afin d’obtenir sa libération de prison, il n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement sur son passé avec son ancien gang. “Qui est prêt pour le retour du roi. 100 000 commentaires si tout le monde est prêt ? Ca arrive ! a-t-il ajouté en légende de la publication pour demander une nouvelle fois à sa communauté de commenter en masse sa vidéo avant de présenter sans doute très prochainement le morceau dans son intégralité.