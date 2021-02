Booba : Ultra, son ultime album ! On a enfin tous les détails

Ultra sera bien le dernier album de B2O

Après l’annonce des 4 premiers featurings de l’album Ultra avec Bramsito, Gato, Elia et Dala, Maes et SDM sont également encore pressentis dans les invités de ce nouvel opus, Booba vient enfin d’annoncer la mise en place des précommandes de ce projet très attendu et les derniers détails viennent d’être révélés sur ce qui sera bien son dernier album.

Plus de 3 années après la sortie de “Trône” qui marqué son évoluant dans l’ère du streaming, à l’approche de la sortie du projet fixée au 5 mars prochain, Booba continue d’assurer la promotion avec les dernières précisions sur cet album relayées par le compte Instagram “La Piraterie” qui s’occupe de donner les informations sur Kopp depuis la suppression de son profil sur le célèbre réseau social pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles de la communauté avec ses différents clashs.

Il y aura finalement une version physique

Ultra, le dixième album de la longue carrière de Booba va marquer la fin d’une époque qu’il s’agit bien comme le rappeur l’avait annoncé auparavant de son dernier opus. Ce jeudi soir les précommandes vont être lancées et une version en physique sera finalement bien disponible mais un peu plus tard, à la fin du mois de mars ce qui va permettre d’éviter un éventuel leak du projet avant sa sortie. “C’est le dixième. C’est le dernier… « ULTRA disponible en précommande et en édition limitée jeudi 18.02 à 18h » Sortie digitale le 5.3.21 CD et CD collectors expédiés à partir du 30.3.21 Vinyles et Vinyles collectors expédiés à partir du 30.4.21” peut-on lire sur Instagram tout en découvrant également la pochette officielle.

Le visuel d’Ultra assez sobre en noir et blanc présente le visage du rappeur français exilé à Miami avec une partie cachée par une ombre le tout avec l’inscription “Ultra” en lettres majuscules. Cette cover n’est pas sans rappeler la pochette de son tout premier “Temps Mort” paru le 22 janvier 2002 sur le label 45 Scientific avec la même moitié du visage de Koop et un regard similaire.

Après des négociations compliquées, Booba ne devrait finalement par faire la promotion de cet album sur la radio Skyrock dans l’émission Planète Rap après avoir annoncé le week-end de son rejet de la dernière proposition de la radio, B2O vient également que le projet est finaliser et a fêté l’événement en s’offrant une Porsche samedi dernier.

