6ix9ine accusé d’être un menteur et de tricher sur les streams

6ix9ine continue de défrayer la chronique, après sa vidéo dans laquelle il s’affiche avec un bijou à 1 million de dollars tout en se narguant les autres rappeurs américains sur leurs amis décédés, “Regardez. Et à tous les rappeurs qui mettent une photo de leurs amis morts à l’arrière de leurs putains de chaines. Pendant que vous mettez des photos de vos amis morts, je mets des baguettes à l’arrière de ma chaine, des deux côtés.” avait-il notamment commenté, Tekashi 69 d’être pris à partie par Troi Torain.

6ix9ine aurait truqué ses chiffres

En effet le Youtubeur, Troi Torain suivi par plus de 159 000 abonnés vient d’accuser 6ix9ine de tricher sur les chiffres de streams alors que son dernier clip intitulé “Zaza” vient d’être supprimé sans une explication de son compte Youtube avec ses 25 millions de vues en quelques jours et qu’il cumule plus de 10 millions de vues sur Instagram, le rappeur américain a accusé par l’ancien animateur de Hot 97 de truquer ses chiffres.

“Les chiffres de Tekashi sont fake. Je pourrais avoir genre 500 000 abonnés maintenant. Je sais comment faire. Je pourrais avoir 150 000 vues sur chacune de mes vidéos.” a déclaré Troi Torain sur les chiffres de 6ix9ine avant de continuer ses accusations en expliquant comment faire pour tricher, “Je sais comment faire, mais quand ils vont faire les audits, je ne veux pas avoir à les payer pour que mes chiffres restent. Donc ce que je fais maintenant, c’est que je me base sur une audience organique.”, il a ensuite ajouté que Daniel Hernandez de son vrai nom n’est qu’un troll et que sa musique est de le mer*e, une explication qui pourrait également expliqué le flop de son dernier album au mois de septembre, le projet a connu un est véritable échec commercial malgré des millions de vues sur Youtube pour les clips des extraits du projet.