6ix9ine clash tous les rappeurs avec le clip Zaza et se moque de Meek Mill

Provoqué par Riff Raff pour un combat de boxe avec une mise de un million de dollars, 6ix9ine ne semble pas intéressé par cette proposition est n’a pas répondu à l’offre du rappeur Texan même si un tel événement aurait pu lui offrir un énorme coup de buzz et vient de faire son retour en musique avec un nouveau titre tout en se moquant de son rival Meek Mill.

6ix9ine frappe fort avec Zaza

Le 4 février dernier, après une longue de silence et d’absence sur les réseaux suite au flop de son album “Tattle Tales” paru au mois de septembre 2020, 6ix9ine avait surpris tout le monde en faisant un retour inattendu sur son compte Instagram avec l’extrait d’un titre inédit en demandant 100 000 commentaires à ses fans pour sortir le single tout en taclant les autres rappeurs, “Je vous ai tirés dessus, je vous ai volés et vous ne faites rien“, un retour réussi, la vidéo cumule plus de 20 millions de vues sur le réseau social.

6ix9ine avait ensuite enchainé une seconde vidéo avec un autre extrait inédit et comme promis à ses fans il vient de dévoiler un nouveau morceau ce vendredi sur sa chaine Youtube intitulé “Zaza” avec à son image habituelle une illustration assez déjantée pour ce clip le tout très bien entouré avec plusieurs jolies femmes dans des maillots de bain.

Tekashi 69 profite aussi de l’occasion comment toujours pour s’en prendre aux autres rappeurs, “Tous ces rappeurs ont obtenu mon nom dans la bouche, mais quand ils me voit dans la vrai vie, ils ont tous des excuses du monde” a lâché le rappeur américain en partageant le clip sur son compte Instagram, il a ajouté dans la vidéo les images de sa récente altercation avec Meek Mill sur le parking à la sortie d’une boite de nuit.