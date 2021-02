6ix9ine s’attaque à Cardi B, ca risque de faire très mal

6ix9ine est inénarrable en ce moment et semble déterminé à se faire des ennemis de tous les cotés, connu pour être la “balance” la plus célèbre du rap game, il vient de s’en prendre à Cardi B et la réaction de cette dernière connaissant son caractère risque d’être piquante.

Il y a quelques jours Tekashi 69 s’est déjà embrouillé avec un rappeur de Chicago du nom de 600Breezy au sujet de King Von et aussi avec Meek Mill à la sortie d’une boite de nuit avant de même ajouter des images de cette altercation dans son dernier clip “Zaza” pour faire encore un peu plus de buzz, cette fois ci c’est Cardi B qui a été prise à partie par 6ix9ine pour un énième clash.

En effet via une story Instagram, 6ix9ine a ciblé Cardi B sur son passé, “Si j’amène des femmes à l’hôtel, que je les drogue et que je les vole, est-ce que je serais canceled” a-t-il questionné à ses fans sur le réseau social avant de lancer un sondage pour permettre aux internautes de répondre à sa question. Tekashi 69 fait clairement référence à la femme d’Offset dans cette publication sans la nommer explicitement, cette dernière avait confié il y a deux ans des anecdotes sur sa vie de stripteaseuse lorsqu’elle essayait de droguer ses clients pour les voler, “Tu veux me bai*er ? (…) Je droguais ces n***** et je les volais. C’est ce que je faisais” avait-elle confié à l’époque sur son travail avant d’être connue et de faire carrière dans la musique. Ce tacle ne devrait pas manquer de faire réagir la principale intéressée qui avait déjà tenté de la compromettre lors de procès en l’accusant ouvertement d’être liée au gang Bloods.