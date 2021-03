Booba, Kaaris, Damso, SCH, Rohff, les gros albums de l’année !

Ca va streamer très fort !

De Booba, Kaaris, Damso, SCH ou encore Rohff, cette année 2021 s’annonce très chargée au niveau des sorties des albums de rap français à venir dans les prochains mois avec pour commencer un début de mois de mars déjà bien rempli qui est marqué par l’ultime album de B2O, “Ultra” pour ce vendredi 5 mars ou encore le nouvel opus du S nommé “JVLIVS Tome II : Marché noir” disponible le 19 mars prochain.

Une année 2021 très chargée

Après les récentes sorties des albums de Hamza, Mister You, Hugo TSR, Gazo, Uzi ou encore les Ep de Niro, Rim’K et l’album gratuit volume 6 de JuL en ce début d’année plutôt calme du côté des sorties des albums de rap français, ce mois de mars va marquer le retour des grosses pointures du rap game comme le dernier album de la carrière de Booba.

Le DUC a fait encore monter la pression d’un cran cette semaine avec l’annonce d’une émission TPMP spécial pour la sortie du projet ce jeudi soir devant des millions de téléspectateurs pour assurer la promotion de cet opus tout en précision qu’il compte battre un record d’audience à cette occasion avant de prédire les estimations de ses chiffres de ventes pour la premières d’exploitation du projet en mettant la barre très haute. 80 000 ventes a-t-il prédit pour les 7 premiers jours d’exploitation, un chiffre très élevé sachant que l’album ne sera pas encore disponible dans les bacs et donc que les ventes de la version physique ne seront pas encore comptabilisées.

Après sa révélation dans la série « Validé » puis le succès des deux singles de diamant avec « Angela » et « La meilleure » ainsi que la sortie de sa mixtape « Chaise Pliante » certifiée platine, Hatik est déjà de retour avec son premier album nommé “Vague à l’âme” qui s’annonce très prometteur, une sortie prévue pour le 12 mars. Une semaine après SCH va dévoiler un des albums les plus attendus de l’année avec son projet “JVLIVS Tome II : Marché noir” dont le premier extrait “Marché noir” a fait un carton à sa sortie en prenant la tête du Top Singles pendant plusieurs jours sur Spotify. A la même date Youssoupha va également présenter son album “NEPTUNE TERMINUS” puis à la fin du mois Alonzo va faire son retour avec 2 mixtapes avec “Capo Dei Capi Vol. 2” et “Capo Dei Capi Vol. 3”.

La suite de l’année s’annonce également intéressante avec plusieurs projets en préparation qui devraient sortir dans les prochains mois mais dont les dates n’ont pas encore été confirmées. Kaaris prépare le projet Château noir qui devrait être une mixtape, Damso a terminé son prochain album dont les rumeurs annoncent une possible sortie au mois d’avril avant d’arrêter sa carrière l’année prochaine.

Kalash Criminel a récemment confirmé la préparation d’une nouvelle mixtape, Rohff devrait sortir l’album “Gand Monsieur”, La Fouine un nouvel opus nommé “XXI”. Dosseh, Heuss L’Enfoiré, Niska, Hamza, Sofiane ou encore Vald ont aussi tous annoncé des projets à venir pour 2021 sans donner plus de précisions pour le moment.