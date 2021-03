Le rappeur Chucky Trill tué pendant le NBA All-Star Weekend

Une nouvelle tragédie vient de toucher le monde du rap aux Etats Unis suite au décès du rappeur originaire de Houston, Chucky Trill tué ce vendredi dans une fusillade alors qu’il devait donner un concert à l’occasion du NBA All-Star Weekend à Atlanta.

Le rappeur américain de 33 ans a été assassiné en revenant d’une soirée ce vendredi matin avant de pouvoir effectuer son show pour un concert virtuel organisé à l’occasion des NBA All-Star Weekend programmé ce week-end. La police du Comté de Gwinnett, une petite banlieue de la ville d’Atlanta a révélé que le drame a eu lieu sur l’autoroute “interstate 85 south”, des coups de feu ont éclaté. Lorsque les représentants des forces de l’ordre sont arrivés sur place Chucky Trill blessé par balles était encore vivant dans son véhicule.

Les secours l’ont rapidement transporté d’urgence à l’hôpital mais Corey Detiege de son vrai nom a succombé à ses blessures par balles. Des nombreux rappeurs américains se sont exprimés suite à cette triste nouvelle pour rendre hommage à Chucky Trill ou adresser des condoléances à ses proches et sa famille. Pour le moment la police recherche des témoins et des informations après l’assassinat du rappeur de Houston sur une autoroute de Géorgie mais n’a encore communiqué plus d’informations sur ce meurtre.

