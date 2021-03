Freeze Corleone c’est juste une pépite, il est trop fort confesse SCH

Freeze Corleone est rentré en cabine et les foudres !

Après s’être récemment confié sur l’enregistrement de son couplet légendaire pour le tube Bande Organisée avec Jul et avoir dévoilé le single “Loup Noir” avec sa prestation pour Colors, SCH était en direct de Marseille ce soir dans l’émission Planète Rap animée par Fred Musa, l’occasion pour le S de poursuivre la promo de son album en s’exprimant sur sa collaboration très attendue avec Freeze Corleone.

Au mois de décembre dernier à l’occasion des fêtes de fin d’année, le rappeur d’Aubagne et le fondateur du collectif 667 avaient réservé une bonne surprise au public et ont mis le feu aux sociaux sociaux suite à la publication d’une photo dans laquelle ils apparaissent tous les deux réunis en studio, “A défaut de libérer Jvlivs en 2020 , je pose ça la … Joyeux Noël #BientotLesFoudres” avait commenté SCH à l’époque sur Instagram pour encore faire monter un peu plus l’attente concernant son nouvel album sans donner plus des précisions sur ce featuring.

L’annonce avait à l’époque suscité l’impatience des fans espérant découvrir rapidement cette collaboration entre les deux rappeurs français ayant enchainé tous les deux des nombreux featurings au courant de l’année dernière sauf que SCH a finalement décidé de faire patienter tout le monde et de ne pas dévoiler le morceau intitulé “Mannschaft” avant la sortie du deuxième volet de la trilogie “JVLIVS” ce vendredi même s’il a déjà communiqué le nom du titre lors de l’annonce de la tracklist il y a quelques jours lors du lancement des précommandes de cet opus.

Ce mardi soir, lors de son passage à l’antenne de Skyrock, SCH s’est confié sur l’enregistrement de ce single avec Freeze Corleone, “Je trouve qu’artistiquement c’est juste une pépite, il écrit trop bien, c’est un technicien (…) Il a une formulation de ses phrases que j’aime beaucoup (…) Il est trop fort !“ a-t-il déclaré sur cette séance en studio avant d’ajouter, “Il est venu au studio, il a prit une petite heure (pour écrire), il est rentré en cabine et les foudres !”, de quoi faire monter encore un peu plus l’attente sur son nouvel album JVLIVS II qui sera disponible en écoute dans trois jours.