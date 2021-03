Jul et Médine réagissent à la prestation de SCH pour Colors

SCH s’est offert un énorme buzz avec sa prestation ce lundi chez Colors, sur Twitter la vidéo cumule désormais plus de 1,9 millions de vues, 27 000 “J’aime” ainsi que près de 9 000 Retweets sur le réseau social mais également plus de 1,4 millions vues sur Youtube, une performance que Médine et Jul ont salué en attendant de découvrir dans quelques jours l’album JVLIVS 2.

Alors que les fans ont clairement validé la prestation de SCH pour le média allemand Colors dans laquelle l’artiste Marseillais reprend le single Loup Noir pendant un peu plus de deux minutes, le titre est le deuxième extrait de son nouvel album solo à paraître le 19 mars prochain, Médine et Jul ont également apprécié cet inédit avec une partie rappé et l’autre chanté, les deux rappeurs ont réagi pour encenser le S.

Jul a partagé dans la story de son compte Instagram un extrait de la vidéo en mentionnant SCH avec en légende plusieurs émojis flamme. Médine de son côté à posté sur son compte Twitter la publication de la séquence du compte de Colors avec des émojis, 3 plumes de stylo ainsi qu’une flamme. L’auteur du tube Tchikita sera d’ailleurs présent sur l’album JVLIVS 2 avec deux featurings sur les morceaux “Mode Akimbo” et “Fantôme” en collaboration avec Le Rat Luciano alors que Médine avait repris il y a quelques mois le couplet de légende du S dans le tube “Bande Organisée”.