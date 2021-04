Booba démonte Lartiste tabassé par 7 individus après la polémique Marwa Loud

Depuis quelques jours l’affaire de sorcellerie concernant Marwa Loud et Lartiste fait débat sur la toile, la chanteuse a formellement démenti les accusations à son encontre alors que l’interprète du tube Chocolat s’est confié sur cette polémique et la période difficile de sa vie suite à son agression en bas de chez lui en 2018 avant que Booba ne s’immisce également dans tout ça pour se moquer du rappeur franco-marocain.

Après les révélations de l’influenceur Marc Blata, Lartiste est revenu sur son passage à tabac en bas de son domicile agressé par plusieurs individus il y a près de 3 ans, un incident qu’il avait d’ailleurs poussé à réaliser un clip de plus 7 minutes sous la forme d’un court métrage pour le morceau “Vaï & Reviens“, “Un tête à tête c’est face à face. J’ai pris une balayette, j’arrivais plus à me relever. a-t-il confié sur son compte Twitter ce dimanche avant d’ajouter, “J’ai pris une centaine de coups et pas fermé un œil al hamdoullah. Coup de talon dans les côtes plusieurs shoots dans la bouche. Il y avait 7 personnes un seul qui frappe et 2 avec moi” puis il s’est exprimé sur les accusations concernant Marwa Loud ce qui a interpellé Booba qui vient également de s’en prendre à Saïd Taghmaoui.

En effet Lartiste a nié avoir eu un rapport avec Marwa Loud, “Je n’ai jamais eu de rapport avec cet individu” a-t-il assuré puis de préciser, “Mon ex-femme est jalouse oueh et alors comme toutes les femmes qui aiment leur mari et avec un imbécile comme moi qui reste bourré à 4h du matin à faire des câlins avec son « artiste » parce qu’il pensait se faire beaucoup d’oseille.” a-t-il expliqué avant de conclure, “Elle est là mon erreur qu’Allah me pardonne. Vous pouvez me salir moi mais pas la mère de mes enfants peu importe ce qui arrive mes enfants sont à ses côtés et pour rien au monde je ne voudrais que ça les touche et ce que je viens de faire c’est être honnête vous faites pas de film j’ai juste été trop gentil Salam à tous”. Des propos qui ont fait réagir dans la foulée Booba via le compte officiel de La Piraterie en postant dans une story un screen du tweet de l’agression par de l’agression cité ci dessous tout en lui adressant un message virulent en légende, “Lartiste en gros tu t’es fais déssoudax ta gm mais du coup tu vas faire quelque chose ou tu vas juste continuer à faire la V sur les plateaux télé ?!“. a-t-il commenté.