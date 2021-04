Gims et Booba se font la guerre des chiffres, ils sont chauds !

Le face à face des chiffres se poursuit entre Gims et Booba, les deux rappeurs français ont enchainé les succès tout au long de leur carrière mais l’époque de leur collaboration sur le single “Longueur d’avance” en 2021 est révolue et ils sont désormais clash en poursuivant les piques ces derniers mois notamment concernant les chiffres de ventes qu’ils ne cessent de mettre en avant pour comparer les classements.

En effet Meugui et B2O ne manque jamais une occasion d’afficher les derniers classements des ventes ou encore les certifications obtenues par le SNEP, dernièrement le rappeur de la Sexion D’Assaut a même fêté son troisième double disque de diamant avec l’album « Ceinture Noire » sorti en 2018 ainsi que le disque de platine de son dernier album en date « Le Fléau » alors que de son côté le DUC se rapproche également de cette certification avec son dixième album « Ultra » paru au début du mois de mars avec un total d’un peu plus 80 000 ventes depuis sa sortie mais c’est le classement des singles des deux artistes qui suscite la comparaison entre eux.

Les deux hommes ne loupent jamais une occasion de l’afficher, à la sortie d’Ultra, Booba avait réussi à monopoliser les premières places du Top Singles sur les plateformes de streaming, dont le titre “Mona Lisa” en collaboration JSX est toujours bien classé avec plus de 1,3 millions de streams, il pointe à la 7ème place Top Singles Spotify Weekly du 22 avril avec également son duo avec SDM sur le titre “Daddy” qui est 43ème loin devant les derniers morceaux “GJS” et “Belle” de Gims 68ème et 131ème comme vient de le démontrer fièrement Kopp dans un screen posté sur le compte Instagram de la Piraterie avec la légende “7 semaines après la sortie d’Ultra, 10ème album de Booba, Mona Lisa se classe toujours à la 7ème position du classement weekly spotify, la piraterie n’est jamais finie merci à tous“.

Meugi a publié dans la foulée à son tour une capture d’écran de ses scores avec le classement du Top 5 des rappeurs français les plus visionnés sur plateforme d’hébergement de vidéos, YouTube en affichant qu’il se place devant le DUC en étant premier avec total de 5,1 milliards de vues alors que son rival est troisième avec 1,9 milliard de vues tout en ajoutant le message “Numéro uno tonton” et des émojis mort de rire qui tire la langue. Les deux rappeurs continuent donc cette guerre des chiffres qui n’est pas prête de s’arrêter car le membre de la Sexion D’Assaut devrait bientôt sortir la réédition de l’album “Le Fléau” et que l’ancien membre du groupe Lunatic avec Ali vient d’annoncer son retour en studio pour préparer des nouveaux titres ou encore de s’en prend à la radio Skyrock pour la non diffusion du titre “Grain de Sable”.