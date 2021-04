Alonzo milliardaire...

Le milliard de vues franchit par l’artiste des Psy 4 de La Rime

Alonzo vient de passer un nouveau cap dans sa carrière débutée il y un peu plus de 20 ans. Les années passent mais malgré le temps cela n’empêche pas le rappeur Marseillais d’être toujours aussi présent sur la scène du rap français comme avec son denier projet en date, sa double mixtape “Capo Dei Capi, Volumes II & III” vendu à 14 170 exemplaires lors de première semaine d’exploitation et sur laquelle il a notamment réuni les rappeurs SCH, Jul, Naps, Kofs, Zkr, Bosh, Soolking, DA Uzi, Soso Maness ou encore L’Algérino.

Une très belle performance !

Un nouveau succès pour Alonzo mais ce n’est pas avec les ventes qu’il vient de réaliser un exploit mais avec le nombre de ses vues sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Dans le rap français ces derniers mois ils sont de plus en plus nombreux à atteindre le seuil des milliards de vues sur Youtube, Kaaris récemment a rejoint cette liste sur laquelle figure Gims, Jul, Naps, Soolking ou encore SCH qui a également réalisé cet performance cette année après la sortie de son dernier album.

C’est désormais au tour du rappeur des Psy 4 de La Rime d’atteindre ce palier, une prouesse établie il y a quelques jours, c’est le média Twitter Midi/Minuit qui vient de repérer l’information sur le compte Youtube de l’artiste actif depuis le mois d’octobre 2010, soit un chiffre du milliard de vues atteint en un peu plus de dix années avec près de 2,60 millions d’abonnés sur sa chaine.

Le dernier clip “Selecao” avec Jul et Naps vient d’ailleurs de dépasser les 10 millions de vues en quelques semaines seulement, “Dernières fois” avec Amel Bent affiche plus de 14 millions de visionnages, “Santana” mis en ligne il y a deux ans atteint les 87 millions de vues, “Papa Allo” diffusé il y a trois ans en cumule 133 millions sont plus gros carton juste devant “Binta” avec un total de 107 millions loin des chiffres de son tout premier clip en solo “Je suis la quartier” posté en 2010 qui affiche aujourd’hui à peine 1,5 millions de vues loin des chiffres de ses dernières vidéos.