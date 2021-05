6ix9ine a perdu plus 30kg en quelques mois mais avec une méthode dangereuse

En fin d’année dernière 6ix9ine avait totalement disparu de la circulation suite à l’échec commercial de son album “TattleTales” paru au mois de septembre dont les ventes ont largement été en dessous de ses espérances, une période que le rappeur américain a eu beaucoup de mal à vivre.

6ix9ine complexé !

En effet après une longue période de silence, Tekashi 69 était apparu sur des vidéos en surpoids et une rumeur avait annoncé son hospitalisation d’urgence suite à un malaise causé par un surdosage de ses médicaments pour maigrir ce qui lui avait valu des nombreuses moqueries mais en début d’année l’artiste avait finalement fait son retour en apparaissant fièrement avec plusieurs kilos en moins, il avait réussi à perdre un peu plus de trente kilos en quelques mois mais avec une méthode dangereuse.

Lors d’une interview pour le média américain TMZ le sulfureux rappeur aux cheveux colorés s’est confié sur cette période et les secrets de sa perte de poids en un temps record. Au mois de février dernier lorsqu’il avait fait son retour sur les réseaux, 6ix9ine avait affiché plusieurs clichés de sa transformation physique avec des kilos en moins dont il avait dévoilé sa technique lors de cet entretien, en suivant un régime strict pour réussir une telle performance.

Un surpoids non assumé

Après sa libération il y a un peu plus d’un an, 6ix9ine avait pu sortir de prison à l’avance en raison de la pandémie du COVID-19 ayant également touchée les prisons des Etats Unis, le rappeur avait pu terminer de purger sa peine sous résidence surveillée pour se protéger du virus car il est asthmatique. Dès sa sortie de prison, il a été très actif sur la toile pour notamment assurer la promotion de son nouvel opus avant de finalement disparaitre des longs mois à partir du mois septembre 2020, une décision qui n’a pas vraiment été comprise de ses fans dans un premier temps, ces derniers se sont posés énormément de questions à ce sujet.

Au mois de février, Tekashi 69 avait enfin révélé toute la vérité pour expliquer qu’il a vécu un passage à vide avec une période très compliquée pour lui, il a été en dépression et ne pouvait pas s’arrêter de manger, n’assumant pas son surpoids, il a préféré ne plus apparaitre en public, “Donc la vraie raison pour laquelle j’ai quitté Instagram et la musique pendant 6 mois est qu’en septembre j’ai atteint un poids que je n’avais encore jamais atteint” avait-il confié en affichant sa métamorphose physique.

Lors de cet entretien pour TMZ, 6ix9ine s’est exprimé longuement sur cette perte de poids, en 5 mois, le rappeur américain a réussi à perdre une trentaine kilos, “Je pesais 92 kg, je traversais beaucoup de choses dans ma vie et je ne faisais que manger et manger. Je me suis dit qu’il fallait mettre la musique de côté et que je me focalise sur moi-même. Résultat, je suis là aujourd’hui, 30 kg en moins, à 63 kg” a-t-il confié. Tekashi s’est ensuite détaillé sur le régime qu’il a suivi, “Littéralement, ce que tu fais c’est que tu t’affames et tu fais du sport. Tu manges pas et tu fais de l’exercice. Les gens qui ne veulent pas perdre du poids se trouvent des excuses. Affame toi et fais du sport. C’est ça. Ne mange pas. C’est simple”, une méthode efficace mais pouvant comporter des risques pour la santé.

Il est aussi revenu sur les accusations d’être une balance pour avoir donné les noms de ses anciens associés pour réduire sa peine de prison à son procès et éviter de croupir derrière les barreaux pendant plusieurs années, “Si un autre membre du personnel de TMZ vous kidnappe, est-ce que c’est de la loyauté ? Vous travaillez, si Harvey vole tout l’argent que vous gagnez, et vous en donne des miettes, est-ce que c’est de la fidélité ?” explique-t-il.

L’interprète du titre “Gooba” a conclu l’échange en s’exprimant sur ses clashs à répétition et en se mettant dans la peau d’une victime, “Avec combien de personnes ai-je été en clash en 2018 ? Je me suis embrouillé avec toute la côte ouest, avec Houston, avec Chicago. Est-ce que je me suis déjà fait kidnapper par Chicago, le Texas ou la côte ouest ? J’ai été kidnappé par mes propres gars. J’ai réalisé que Dieu m’avait mis là afin que je puisse voir les serpents dans mon jardin”.