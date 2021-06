Rohff et Gims s’adressent à l’agresseur raciste de Cergy

Indignés, Rohff et Gims montent au créneau pour tacler l’auteur de cet acte choquant

Les réactions se multiplient après le scandale dimanche dernier de l’agression d’un livreur par un individu devant un restaurant nommé Brasco à Cergy-Pontoise qui a ensuite tenu des propos racistes choquants contre une femme en train de filmer la scène, Gims et Rohff viennent de réagir sur les réseaux sociaux à cette affaire pour exprimer leur indignation face aux images et dénoncer ce comportement honteux.

La vidéo de la scène de l’agression est rapidement devenue virale sur la toile, un homme s’est emporté contre une femme et s’en est pris à elle verbale avec des nombreuses insultes sur son origine. Cette dernière venait de filmer l’agression par cet individu contre un livreur d’Uber Eats. Suite à la diffusion de cette séquence sur les réseaux, la police a annoncé l’ouverture d’une enquête pour retrouver cette personne dont le visage est clairement indentifiable sur les images. Des manifestations ont même eu lieu ce lundi devant le fast-food regroupant la communauté noire et maghrébine alors que le propriétaire du Brasco s’est exprimé sur ce scandale dans l’émission Touche Pas A Mon Poste ainsi que le jeune femme victime des attaques verbales.

“Ca doit pas rester impuni, j’en fais une affaire personnelle”

Les rappeurs Français ont également réagit à ce geste inadmissible, Rohff s’est longuement exprimé dans une story de son compte Instagram, “Pourquoi te sens-tu supérieur ? Qu’as-tu de plus qu’un être humain ? Ne parle pas au nom de l’Algérie stp devant tous mes frères DZ tu passes pour un défaut de fabrication. Ils te suivront jamais là-dessus tu es un cas isolé et la haine raciale ne représente en aucun cas et valeurs morales et religieuse du Maghreb redescends sur terre apaise ton cœur demande pardon pour le sang que tu as fait couler gratuitement, trouve une raison sage de le réparer” a-t-il notamment déclaré avant de conclure, “Grandi et ne fais pas subir à un noir ce que ton pays a refusé de subir face aux colons on est tous égaux et la Haggra ne paye pas !” tout postant un cliché de l’agresseur en train de proférer des insultes.

Gims a de son côté réagi sur son compte Snapchat en déclarant en faire une affaire personnelle et veut retrouver ce jeune homme, “Trouvez-moi ce démons. Les démons n’ont pas de couleurs ils peuvent être maghrébin noir blanc chinois rouge je laisse plus rien passer concernant mon peuple à partir de maintenant. Je peux même pas écouter jusqu’à la fin c’est trop Wallah ça doit pas rester impuni j’en fais une affaire personnelle retrouvons le”. D’après les dernières informations du journal Le Parisien, le suspect de cette agression a été arrêté ce mardi après midi, il a été repéré par la police avec le GPS de son smartphone.