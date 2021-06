La Fouine, JoeyStarr et Mokobé réagissent à la gifle de Emmanuel Macron

Alors que la France va débuter son avant-dernière phase du déconfinement à partir de ce mercredi avec un couvre feu repoussé à 23 heures, Emmanuel Macron était en visite dans le lycée hôtelier de Tain-l’Hermitage ce mardi et a connu une mauvaise mésaventure, une personne a tenté de le gifler en public, une séquence que les rappeurs français La Fouine, JoeyStarr ou encore Mokobé ont commenté.

Le président de la république s’est retrouvé malgré lui au centre de l’actualité hier avec son Tour de France destiné à « prendre le pouls du pays », lorsque le chef d’état français s’est rapproché d’une groupe de personne après la visite d’un lycée, un homme l’ayant pris par le bras lui a adressé une gifle. La séquence a été filmée, les images ont fait le tour de tous les médias dans la presse et des réseaux sociaux. L’individu a hurlé « Montjoie Saint-Denis ! A bas la macronie » au moment de son geste, un slogan d’extrême-droite. Suite à cet incident, la préfecture de la Drôme a révélé qu’une plainte va être déposée contre deux personnes interpellées juste après les faits.

Très actif sur son compte Instagram, JoeyStarr a publié sur Instagram l’extrait vidéo de cette “agression” avec le message, “La vie a toujours le dernier mot paraît il. Ah bah là tu vas voyager sur la toile président“ en ajoutant les hashtags “Douce France” et “Le monde d’après ce petit coin de paradis” en cumulant plus de 200 000 vues en quelques heures seulement. Mokobé du 113 a également partagé la séquence sur sa page Facebook Officiel avec le commentaire, “Yiiiiii mais qui a osé gifler le président de la république Française Macron comme un enfant. On ne gifle pas un président La vidéo entière sur mon snap: mokobejaponoir”. La Fouine a réagi sur son compte TikTok en se filmant avec la musique de la Ligue des Champions en fond sonore en ajoutant la légende “Le mec qui a giflé Emmanuel Macron, il va arriver dans la promenade de la prison de Fleury comme ça“.

“Tout va bien. Il faut relativiser cet incident qui est, je pense, un fait isolé. Il ne faut pas que cela vienne occulter le reste des sujets si importants qui concernent la vie de beaucoup.” a déclaré Emmanuel Macron sur cet incident dans un entretien accordé au journal Le Dauphiné libéré. “J’ai continué et j’ai salué les personnes présentes qui étaient à côté du monsieur et j’ai fait des photos avec elles. J’ai continué et je continuerai. Rien ne m’arrêtera.” a-t-il précisé sur cet acte à son encontre qui ne semble pas l’avoir affecté et n’a pas troublé le déroulement de sa visite.