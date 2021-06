Black M révèle la véritable raison du blocage de l’album de la Sexion d’Assaut

La Sexion D’Assaut est bloqué et ne peut pas sortir d’album

Lynda est de passage dans l’émission de Fred Musa, Planète Rap toute cette semaine de 20h à 21h pour assurer la promotion de la réédition de son album “Papillon” auprès des auditeurs de la radio Skyrock, ce lundi soir, elle a décidé d’inviter Black M présent en featuring sur ce projet, l’occasion pour lui de s’exprimer sur son groupe la Sexion D’Assaut.

Vendredi dernier, suite au succès de premier album, Lynda a décidé dévoiler une réédition de cet opus avec 7 inédits dont le single “Si tu m’aimes 2” qui compte plus de 10 millions de streams, un projet sur lequel figure Black M en featuring avec le morceau “Folie”. Pour en assurer la promotion, elle a donc décidé de l’inviter dans son Planète Rap hier ainsi que Maska, il est revenu sur sa récente déclaration sur l’annulation de la sortie du nouvel opus de la Sexion D’Assaut, “C’est mort” avait-il annoncé. Il y a quelques mois, le groupe Parisien avait suscité l’engouement du public en annonçant leur retour pour une tournée dans toute la France nommée “Le Retour Des Rois” ce qui a rapidement relancé l’espoir de la sortie d’un album mais Gims puis Black M ont refroidi les ardeurs des fans en déclarant que cela ne se fera finalement jamais.

“On a déjà eu un extrait au stade de France de ce que cela faisait parce que cela faisait super longtemps qu’on était pas monté tous ensemble c’était super beau c’était un moment très fort. C’était le Stade France de Gims. Du coup, on va pouvoir remettre ça on a hâte forcément” a tout d’abord expliqué Maska présent aux côtés de Lynda dans l’émission diffusée sur SKyrock au sujet du retour sur scène de la Sexion D’Assaut.

Fred Musa a ensuite interrogé les rappeurs sur la sortie annulée de cet album très attendue par les fans. Black M a confié que le projet est bloqué à cause Dawala qui vient d’ailleurs d’être pris à partie par Demon One, “En réalité, on arrête pas de parler à ce sujet. On est toujours bloqué contractuellement avec notre ancien producteur. Aujourd’hui, ça reste compliqué, on est bloqué.”, a-t-il déploré avant de préciser, “Personne parle avec notre ancien producteur, tant que c’est avec le Wati B, cela n’arrivera pas“. Malgré cela le public pourra retrouver tous les membres du groupe Parisien réunis en concert à partir du mois de juin 2022.