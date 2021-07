Il pense publier un cliché avec Snoop Dogg et se fait lyncher

Bien malgré lui, Snoop Dogg a fait parler de sa personne cette semaine dans la presse suite à la publication d’un journaliste du nom de Mat George sur son compte Twitter d’une photo d’une personne qu’il présente comme le célèbre rappeur américain en train de prendre la pose aux côtés de sa mère.

Le cliché a rapidement fait le buzz sur le célèbre réseau social à l’oiseau bleu et cumule aujourd’hui plus de 344 000 “J’aime” ainsi que plus de 19 000 “Retweets” car il ne s’agit pas du vrai Snoop Dogg mais d’un de ses sosies du nom de Eric Finch.

L’auteur du Tweet a effectivement pensé qu’il s’agissait là du véritable chanteur, « Je suis à Los Angeles depuis un an et je n’ai pas vu une célébrité. Ma mère vient pour un week-end et rencontre Snoop Dogg » a même déclaré le co-présentateur du podcast She Rates Dog en postant la photo.

Alors que sa publication a mis le feu aux internautes, Mat George a ensuite demandé aux Twittos de stopper les messages moqueurs à son encontre sur son post pour éviter que sa mère ne découvre qu’elle n’a pas rencontré le véritable chanteur afin de ne pas lui briser le coeur. « Que tout le monde puisse arrêter de dire que ce n’est pas Snoop Dogg s’il vous plaît. Ma mère va avoir le cœur brisé la prochaine fois qu’elle se connectera sur Twitter » a-t-il ajouté en commentaire.

