Laylow bat Booba sur les chiffres de ventes 2021 derrière SCH

Les chiffres des ventes sont tombés pour Laylow, c’est phénoménal

Après avoir enflammé Twitter vendredi dernier à l’occasion de la sortie de son nouvel opus intitulé “L’Étrange Histoire de Mr. Anderson”, Laylow a fait très fort avec cet album, les premiers chiffres des ventes viennent de tomber et c’est un énorme carton pour le jeune rappeur français de 28 ans, .

Le rappeur français originaire de Toulouse s’offre le deuxième plus gros démarrage de l’année en midweek avec son dernier album. Très attendu par les fans, son projet de 20 titres ave les featurings de Damso, Alpha Wann, Nekfeu ou encore Hamza a tout explosé avec un total de 20 343 ventes en 3 jours d’exploitation. Dans les détails l’opus s’est écoulé à 11 655 ventes pour la version physique, 8 551 ventes en streaming et enfin 137 ventes pour le format digital.

Le 2ème plus gros démarrages de l’année devant Booba

Avec un tel score, Laylow prend la deuxième place du classement des meilleurs démarrages midweek en 2021 pour album de rap français derrière l’indétrônable “JVLIVS” de SCH avec ses 36 427 ventes mais il passe devant les 19 225 ventes de Booba avec “Ultra”. B2O recule à la troisième place du classement mais son album n’est sorti que sur les plateformes de streaming pour sa première semaine d’exploitation.

“L’Étrange Histoire de Mr. Anderson” a également réalisé un gros démarrage le jour de sa sortie en streaming avec plus de 5,47 millions de streams uniquement sur Spotify en 24 heures notamment grâce au succès du titre “R9R-LINE” en collaboration avec Damso. Le morceau s’est placé à la première place du Top Singles à sa sortie et a temporairement détrôné les tubes “La Kiffance” de Naps ainsi que “Petrouchka” de Soso Maness et PLK. L’ascension est folle pour Laylow au niveau de ses ventes, “.RAW” paru en 2018 a totalisé 683 ventes en première semaine, “Trinity” sorti en 2020 a cumulé 10 582 ventes à sa sortie, “L’Étrange Histoire de Mr. Anderson” a donc déjà fait le double des ventes de son précédent album le tout en seulement 3 jours.

