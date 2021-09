Booba ne connait pas Freeze Corleone … “Un Italien ?”

Les auditeurs ne sont pas prêts de découvrir un featuring entre Freeze Corleone et Booba. Même si la connexion fait rêver les fans, récemment interrogé à ce sujet, le DUC a répondu à cette possibilité avec une petite pique à l’encontre de l’artiste du 667 qu’il affirme ne pas connaitre.

Il y a un an lors de la sortie de l’album “La Menace Fantôme”, Booba avait réagi à la comparaison de son début de carrière à celle de Freeze Corleone par un média. B2O n’avait pas apprécié l’analogie entre eux, “Ressaisis toi cousin” avait-il commenté à l’époque pour faire part de son agacement. Une comparaison flatteuse pour Freeze mais pour le moins risqué car le style musical de ce dernier est bien différent de Kopp même à ses débuts.

Le tacle de Booba à Freeze Corleone !

Il est toutefois possible de noter une petite ressemblance physique avec le Booba de l’époque de Lunatic avant d’avoir son impressionnante musculature et le fait qu’ils se sont tous les deux lancés en indépendant pour le succès de leurs premiers albums solos respectifs à des époques totalement différentes. Même si la connexion reste donc assez improbable un internaute vient de questionner le DUC, “Booba a quand un feat avec Freeze ?”, “Qui ça ?” a-t-il répondu, “Freeze Corleone” a précisé l’internaute, “Un Italien ?” a réagi le rappeur français. “Wallah tu me tues frère. Oui moitié Italien l’autre de chez toi frère. C’est la métisseeeey” a ajouté le fan, “Oh c’est le demi écrémeyyy” a conclu B2O avant d’afficher une capture d’écran de cet échange dans une story.

Une collaboration entre les deux rappeurs français n’est donc clairement pas d’actualité alors que Freeze vient d’entrer dans des livres scolaires de Droit et de Philosophie au sujet de sa polémique de l’année dernière lorsqu’il a subi des attaques des politiques et de la Licra pour des propos jugés antisémites dans ses textes. A noter tout de même qu’au mois de mai dernier, Booba avait intégré le rappeur du 667 dans la playlist d’Ultra Radio avec le single “Polémique“.