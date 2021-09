Sadek a finalement sorti son titre clash contre Booba « Lettre à Élise »

Sadek vient de mettre en ligne sur les plateformes de streaming son diss-track destiné à Booba intitulé « Lettre à Élise » produit par Symphony Dreams alors qu’il avait pourtant déclaré ne pas vouloir sortir ce morceau clash et mettre fin à cette embrouille.

“Non ça va a l’encontre de mes principes je préfère continuer à faire mes petits stream avec ma vraie musique que devenir une p*te à buzz des réseaux , c’est la dernière fois que j’en parles.” a tweeté Sadek il y a quelques jours pour annoncer avoir renoncé à sortir l’inédit « Lettre à Élise » avant d’ajouter que le clash est fini pour lui. Suite à cette déclaration son rival l’avait imploré de revenir sur sa décision.

Après plusieurs semaines à s’insulter sur la toile, il était enfin question de musique dans ce clash entre les deux rappeurs, Johnny Niuum a en effet décidé de présenter un diss-track tout d’abord paru sur les réseaux avant de finalement de sortir ce clash en streaming ce jeudi sur Apple Music, Deezer et Spotify. Le nom du single fait référence au célèbre titre de Beethoven, Dek-Sa balance sur B2O, sur sa venue à Miami, ses propos grossophobes, la fameuse rumeur d’une supposée relation en compagnie d’une jeune femme transgenre et s’attaque aussi à la mère de Luna et Omar, l’ex-compagne du DUC.

A noter que Sadek n’a pas annoncé et n’a pas fait la promotion de la sortie du single qui est subitement apparu ce 23 septembre sur les plateformes. Habitué à ne rien lâcher, Kopp ne devrait pas manquer de réagir à l’écoute de ce morceau et peut-être répondre en musique même si la tension entre les deux rappeurs s’est assagi depuis quelques jours.