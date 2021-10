« Brahim Bouhlel vit des moments très difficiles », Franck Gastambide le soutient

En marge de la promotion de la saison 2 de « Validé », Franck Gastambide s’est exprimé sur le cas Brahim Bouhlel. L’acteur est à l’affiche de la série mais n’en assure pas la promotion car il est actuellement emprisonné au Maroc suite au scandale de la vidéo dans laquelle l’humoriste français se moque du peuple Marocain.

Avant la diffusion la semaine prochaine de la suite de la série « Validé« , sans langue de bois, Franck Gastambide s’est confié sur l’affaire Brahim Bouhlel. L’acteur français incarcéré au Maroc purge une peine de 8 mois de prison ferme pour avoir au mois d’avril dernier manqué de respect aux femmes et enfants marocains dans une vidéo se voulant humoristique. Dans une interview pour Premiere, le réalisateur français a donné des nouvelles de son ami qui vit des moments difficiles mais auquel il apporte tout son soutien pour lui venir en aide.

Brahim Bouhlel, on ne lui tourne pas le dos

« Brahim est emprisonné depuis 6 mois maintenant, dans des conditions difficiles. Il a conscience qu’il a fait une bêtise, qu’il a blessé des gens. Je crois qu’il est en train de le payer cher. On l’a au téléphone une fois tous les 15 jours, des appels qui durent deux minutes et puis ça coupe. Il vit de moments très difficiles, de notre côté on l’aide et on aide sa famille. » a expliqué Franck Gastambide dans cet entretien. Le réalisateur de « Validé » a également déclaré qu’il ne sait pas dans quel état il va retrouver Brahim Bouhlel à sa libération et qu’il y a eu des nombreuses tentatives de remise de peine mais sans succès, l’acteur va devoir purger l’intégralité de sa condamnation.

« Je lui dis de tenir le coup parce qu’il sortira bientôt et pourra faire du cinéma. On le verra notamment le film de Mohamed Hamidi avec Kad Merad » a-t-il conclu, Brahim est en effet au casting du long métrage « Citoyen d’honneur » une adaptation du film argentin El Ciudadano Ilustre de Mariano Cohn et Gastón Duprat.