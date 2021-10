Booba réagit à la polémique sur Naps pour tacler Gims, Rohff et Kaaris

Naps accusé d’agression sexuelle par une jeune femme, Booba a décidé de réagir à ce scandale pour donner son opinion et tacler au passage Gims, Rohff et Kaaris. Quelques jours avant la parution de son nouvel opus le rappeur français originaire du quartier d’Air Bel a connu un gros coup dur suite à la révélation dans la presse du dépôt d’une plainte à son encontre pour une accusation de viol. B2O vient d’être interpellé par cette affaire.

A l’occasion de la sortie de son featuring avec Gims la semaine dernière, Booba avait déjà adressé un étonnant message à Naps pour dire qu’il apprécie son tube La Kiffance et pour s’en prendre à Meugui en lui reprochant de n’afficher que des classements de Top Singles qui sont faussés. Suite à l’annonce cette semaine dans les médias de l’ouverture par le parquet de Paris d’une enquête pour « viol » visant l’artiste Marseillais après une plainte d’une personne âgée de 20 ans ayant affirmé avoir rencontré le rappeur dans la soirée du 30 septembre au 1er octobre dernier, le DUC a livré son avis sur cette polémique.

Booba livre son avis sur l’accusation de viol contre Naps

L’auteur de Boubli s’est exprimé sur le compte Instagram de La Piraterie en postant une capture d’écran d’un tweet avec le message « Le rappeur Naps est visé par une enquête pour viol après la plainte d’une jeune femme de 20 ans. La police judiciaire est saisie. (Le Point) ». « Sans vouloir le défendre mais avant de jeter quelqu’un aux lions, attendez que le gars soit reconnu coupable non ? » a déclaré B2O avant d’ajouter « ceci dit 3 chats noirs dans cette histoire ». Booba a poursuivi avec « Chat nwar numéro 1 évidemment même pas sur qu’il lui apporte du soutien » en référence à Gims puis « chat nwar » numéro 2 » accompagné d’une photo de Rohff aux côtés de Naps et enfin pour conclure « et en 3 Armand aux grosses dents il arrive plus à fermer la bouche meskina » en ciblant Kaaris.

Après les révélations dans la presse sur cette affaire qui pourrait affecter la sortie de son album, Naps a rapidement posté un communiqué sur ses réseaux pour démentir cette rumeur. Il affirme ne pas avoir été contacté par la police et ne peut savoir de quoi il s’agit. Le rappeur Marseillais a d’ailleurs fait la demande auprès de son avocat de déposer une plainte pour « dénonciation calomnieuse » tout en poursuivant la promotion de « Best Life ». Booba vient donc de rebondir sur cette actualité pour expliquer que les médias ont une fâcheuse tendance à oublier la présomption d’innocence.

