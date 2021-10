Wejdene et Naps c’est chaud, les fans valident !

Naps et Wejdene mettent le feu !

Ça y est le featuring inédit entre Naps et Wejdene est disponible, le single enflamme les fans. Ce vendredi c’est le jour de la sortie du nouvel album du rappeur Marseillais nommé « Best Life ». Sa collaboration sur le morceau « Chiron » produit par le beatmaker CDR avec la jeune protégée de Feuneu fait sensation.

Depuis le succès de son tube Anissa, Wejdene a enchainé les collaborations avec des rappeurs français tout d’abord en fin d’année dernière avec Jul sur la chanson « Loin de tout » issue de l’album « Loin du monde » puis cette année sur la réédition de son album « 16 » encore avec le J sur le titre « Single d’or« , avec Hatik sur le morceau « Dans ma bulle » et enfin pour le projet 91 All Stars sur le single « Gang gang » en compagnie de S-Pion. C’est aujourd’hui avec Naps que la jeune chanteuse de 17 ans revient pour une connexion encore inédite.

Ça risque de tourner en boucle partout !

Le single « Chiron » de Naps et Wejdene s’annonce comme un futur hit en puissance. Rapidement ce titre s’est retrouvé parmi l’un des plus partagés et commentés de l’album « Best Life » sur les réseaux sociaux. Des nombreux internautes ont réagi à la première écoute de ce featuring, « Naps/Wejdene: la première écoute me suffit pour dire que c’est un classique », « Ho le feat Naps-Wejdene… incroyable mdr », « Naps Wejdene trop incroyable le son », « J’aime les femmes je l’assure mais le feat Naps Wejdene j’suis désolé il est bien », « Wejdene Naps c’est un 10/10 », « Sinon naps et wejdene c’est pas mal du tout cette musique » peut-on notamment lire dans les tweets.

Après le succès de « La Kiffance » dont le clip dépasse les 90 millions de vues, Naps pourrait donc bien s’offrir un nouveau gros carton avec « Chiron ».