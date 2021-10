SCH ridiculisé par Booba sur sa prestation au Vélodrome

Booba s’est amusé de la chute de SCH sur la pelouse du Vélodrome. Ce mercredi les rappeurs Marseillais Jul, Soso Maness, Alonzo et le S ont eu l’honneur de fouler la pelouse de stade de l’Olympique de Marseille pour un match de football caritatif, le « Match des héros ». B2O n’a pas manqué de commenter la rencontre.

Booba se moque du niveau de foot du S

Cet événement diffusé en direct à la télévision a réuni dans le stade plus de 30 000 spectateur et a permis de récolter plus de 400 000 euros. Alors que Jul s’est fait remarquer en début de match avec un joli geste technique, SCH s’est fait un peu plus discret mais a tout de même reçu des nombreux commentaires élogieux sur Twitter de la part des internautes. « SCH est un meilleur latéral droit que Pavard, ne me faites pas jurez. » peut-on notamment lire dans les tweets sur sa performance mais Booba n’est pas vraiment de cette avis et une séquence insolite ne lui a pas échappé.

SCH se prend un coup d’épaule et chute !

Entrée en cours de jeu à la 30ème minute de jeu sous une standing ovation des spectateurs, SCH a subit les moqueries de Booba pour l’une de ses actions pendant le match. Le DUC a tout d’abord publié l’interview du S avant de débuter la rencontre depuis le banc de touche avec à ses côtés Alonzo qui déclare que son compère est capable de faire la différence pour gagner. Dans une deuxième vidéo, l’auteur de « JVLIVS II » est au duel avec un joueur adversaire et se prend un coup d’épaule avant de tomber sous les fous rires du public. B2O a ensuite conclu la story avec une séquence ironique du rappeur Marseillais en train de commenter « Formidable ».

La scène a visiblement bien amusé Booba qui s’est moqué gentiment de cette petite bousculade ayant fait chuter SCH. Il y a quelques mois, Kopp s’est lancé dans un clash contre le S, ce dernier n’a jamais répondu et finalement B2O a apaisé les tensions avec une dédicace à l’artiste Marseillais dans son morceau « Kayna »