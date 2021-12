50 Cent démonte Madonna pour ses clichés suggestifs à 63 ans

Habitué à se moquer des autres personnalités sur Instagram, 50 Cent vient de s’en prendre à Madonna pour ses récents clichés postés sur le réseau social dans lesquels elle apparait dans des positions très suggestives et provoquantes le tout.

Les derniers photos de Madonna ont fait beaucoup parler sur les réseaux et n’ont pas manqué de susciter la réaction de 50 Cent. La chanteuse de 63 ans s’affiche sur les clichés très peux vêtues et prend la pose en collant résille tout en prenant des positions très explicités sur et en dessous d’un lit, elle fait même tomber le haut sur certaines poses. Elle s’est ensuite indignée de la censure d’Instagram de ses publications pour avoir montré un té-on alors que l’application impose « pour un bon nombre de raisons nous n’autorisons pas la nudité sur Instagram. […] Cela inclut également quelques photos de mame*ons de femme ».

Madonna se fait ridiculiser par 50 Cent

« Nous vivons dans une société qui permet de montrer chaque centimètre du corps d’une femme, à l’exception d’un mame*on. Comme si c’était la seule partie de l’anatomie d’une femme qui pouvait être se*ualisée. Un téton d’homme ne peut-il pas être vu comme érotique ??!! Et que dire du c*l d’une femme qui n’est jamais censuré nulle part. » s’était-elle agacée après la sanction du réseau social.

Madonna a remis en ligne ses photos mais cette fois-ci en cachant son té*on par un émoji pour éviter une nouvelle censure. Dans la foulée 50 Cent s’est amusé de la situation. « Yo c’est le truc le plus drôle LOL. C’est Madonna sous le lit, essayant de faire « Like A Virgin » à 63 ans. Elle est morte si elle ne lève pas ses vieilles fesses. LMFAO.. » a-t-il commenté en postant une photo osée de la chanteuse.