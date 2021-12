Gims : la jalousie dans sa famille, « Ça fait des dégâts »

Gims s’active sur tous les fronts ces dernières mois musicalement avec la sortie de son nouveau clip avec Vitaa « Prends ma main », la seconde réédition de son dernier album « L’Empire de Méroé », le retour son groupe la Sexion D’Assaut mais aussi dans d’autres activités comme sa pizzeria FYA Pizza ou encore sa maque de boisson rafraichissante YALY. En plus de tout cela, Meugui s’est lancé dans une web-série sur BrutX nommée « Parler comme jamais ».

Après avoir affirmé il y a quelques jours son envie de travailler avec Céline Dion et qu’il ne désespère pas de réussir, Gims s’est exprimé dans le second épisode de ce documentaire sur les relations parfois tendues avec les autres membres de sa famille en raison de son succès ou encore son enfance avec Dadju lorsqu’ils étaient tous les deux séparés. Dans une ancienne interview, il avait même révélé que ce dernier s’est retrouvé à la rue dans sa jeunesse avant de lui venir en aide.

Le succès de Gims a créé des tensions

« Quand on est dans une famille de musicien, de chanteurs, et qu’il y en a deux qui réussissent sur quatorze… les autres veulent réussir aussi » a-t-il tout confié sur certaines discordes avec ses frères et sœurs dans des propos retranscrit par Télé-Loisirs. « Ils pensent qu’en faisant les mêmes choses, ils vont réussir, alors que non. Tout est lié à chacun, à son destin. Chacun a son petit parcours. Les gens ne sont pas au courant mais c’est des trucs qui nous ont touchés, qui nous ont fait mal. » a expliqué Meugui avant de préciser « À des périodes ça va mieux, et puis ça revient. Ça nous a divisés, la musique. Ça fait des dégâts. ».

« Je me souviens de ses deux ans, son anniversaire au McDo. Mais après, le daron est parti et là, ça a été le black out. Il devait avoir quatorze ans quand je l’ai revu » a ensuite déclaré Gims sur son enfance et ses retrouvailles avec Dadju à l’âge 14 ans. L’ancien membre du groupe The Shin Sekaï a suivi les traces du leader de la Sexion D’Assaut et a réussi à faire carrière alors que ses frères rappeurs Bedjik, Djelass, Afi (ex-Xgangs) ont eux connu moins de succès.