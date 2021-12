Gims force pour un feat avec Céline Dion

Gims ne perd pas espoir de pourvoir travailler un jour avec Céline Dion ! Ces dernières années Meugui a multiplié les collaborations de renoms dans tous les styles de musique avec notamment Sting, Lil Wayne, Maluma, J. Balvin, Shaggy, Kendji Girac, Vianney ou encore Sia. Le leader de la Sexion D’Assaut rêve aussi de réaliser un featuring avec Céline Dion mais n’a pas encore pu concrétiser son souhait.

Céline Dion et Gims, c’est chaud !

En 2018, Gims s’est confié dans un documentaire pour W9 sur son envie de produire un titre avec la chanteuse canadienne. « Il y a des chansons qui vous font voyager en Inde, dans le Moyen-Orient ou aux États-Unis. Musicalement, j’ai osé faire des choses que je n’aurais jamais fait avant» avait-il révélé avant d’assurer vouloir «collaborer avec Céline Dion ou Mylène Farmer». Invité sur M Radio Réveil, Meugui a parlé de ses projets à venir en confirmant son désir de convaincre Céline Dion d’enregistrer une chanson avec lui.

C’est à l’occasion de la sortie de la réédition « L’Empire de Méroé » que Gims a participé à l’émission de Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin sur M Radio. Le rappeur de la Sexion D’Assaut a donné des nouvelles de cette possible connexion avec Céline Dion qui prend une pause pour se reposer. « L’enquête se poursuit, la cellule poursuit l’enquête, nous avons repéré la cible à plusieurs reprises, la cible s’est volatilisée mais nous ne désespérons pas de la retrouver sur la route. En tout cas, la cible n’a pas dit non. Nous gardons espoir et on vous tiendra au courant pour la suite. » s’est-il exprimé.

Dans la suite de son interview, Meugui a présenté le programme nommé « Parler comme jamais » qu’il vient de lancer avec sa femme DemDem et diffusé sur BrutX et des invités dans cette émission avant d’assurer la promotion du grand retour de la Sexion D’Assaut avec la sortie de l’album très attend par le public, « Le Retour Des Rois« .

