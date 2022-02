Nicki Minaj s’est faite plier par Lil Baby

Nicki Minaj subjuguée par la performance de Lil Baby ! La rappeuse américaine a confessé après sa collaboration avec Dominique Jones s’être faite dépasser par l’artiste de 27 ans originaire d’Atlanta en s’exprimant sur leur featuring.

Lil Baby a fait une forte impression à Nicki Minaj

Il y a quelques jours Nicki Minaj a marqué son grand retour avec le single « Do We Have A Problem? » sur lequel elle a décidé d’inviter Lil Baby. Une connexion qu’ils ont clippé et dont la vidéo cumule plus de 13 millions de vues sur Youtube en 6 jours. A l’occasion d’un live sur Instagram devant ses millions de fans, la Queen of rap s’est confiée sur les détails de l’enregistrement de ce morceau en avouant avoir été surpris du niveau de l’interprète de « We Paid ».

« En premier lieu, je voudrais lancer un S/O à Lil Baby. Vous savez, j’essaie toujours de rester vraie quand je sors un couplet, tout à ça. Lil Baby, il est possible qu’il ait… Il se peut qu’il m’ait dépassée » a révélé la rappeuse sur leur séance en studio. « Mais écoutez, le truc, c’est que Lil Baby est arrivé en étant vraiment très chaud. Et ça fait du bien de voir des gens qui sont toujours soucieux de ce genre de choses. Ça a de l’importance pour moi. » a-t-elle poursuivi avant de conclure. « Sur ce titre en particulier, ça fait partie des instants où vous pouvez faire la différence, quand quelqu’un sait qu’il est voué à être ici pour un long moment. La manière dont il a dépassé ses limites, j’ai adoré. Il a tué, tué, tué. S/O à lui pour être aussi bon, pour avoir les pieds sur terre et pour sa gentillesse. ». Un bel hommage que Lil Baby devrait sans aucun doute apprécier.