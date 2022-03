Nicki Minaj moquée par Lil Wayne, elle fait des injections dans les fesses

L’étonnante explication de Nicki Minaj sur la raison de ses injections dans les fesses est pour le moins surprenante. Lors d’un entretien avec Joe Budden, la rappeuse américaine s’est confiée sur divers sujets comme sa carrière dans la musique ou encore concernant des informations plus privées sur son physique avec une anecdote sur Lil Wayne.

En effet dans cette interview Nicki Minaj s’est exprimée sur sa décision de faire des injections qui a été causée par Lil Wayne. « J’étais le cobaye de beaucoup de gens. J’ai été l’une des premières personnes à être critiquée sur internet. Il n’était pas acceptable de se faire opérer ou quoi que ce soit. À l’époque, je n’avais jamais subi de chirurgie, j’avais reçu des injections dans le c*l. Les gens pensent que je suis allée voir ce médecin coûteux, je suis allée voir cette personne au hasard. J’étais à Atlanta à l’époque » confesse-t-elle dans des propos retranscrit par le média AdramaticHipHop.

Elle raconte ensuite les conversations avec Lil Wayne qui l’ont mal influencé, « Je n’arrêtais pas de côtoyer Wayne et les autres. À cette époque, Wayne parlait toujours de grosses fesses, il avait une nouvelle nana dans le studio à chaque session. Donc il y avait à chaque fois une meuf avec de grosses fesses. ». « Je ne veux pas minimiser ces femmes car elles ont joué un grand rôle dans la musique, en étant les muses des rappeurs. Donc elles étaient ses muses, mais j’étais tout le temps avec eux, et j’étais comme la petite sœur avec Wayne et Mack et tous les autres. » décrit ensuite Nicki Minaj.

En conclusion, Nicki a avoué que Lil Wayne et ses amis ont sans doute rigolé à ce sujet mais elle a été touchée par les propos du rappeur et cela a créé un complexe en elle, « Je ne les entendais parler que de grosses fesses. (…) Ils ne savent pas que la personne qui est là dans la pièce avec eux ne trouve pas ça drôle. Je n’avais pas confiance en moi. ».

Nicki Minaj admits that it was insane for her to get ass shots and admits that Lil Wayne’s jokes about her having a small butt contributed to her decision pic.twitter.com/9VswBP9hYL

