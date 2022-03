Pour 6ix9ine, c’est la vraiment misère

C’est pire que ce qu’on imaginait pour 6ix9ine, il a vraiment tout perdu ! Tekashi 69 jubile fréquemment sur Instagram de sa richesse en s’affichant au volant de différentes voitures de luxe, en bonne compagnie sur des yachts, avec des liasse des billets ou encore en train de dépense sans compter. Cette époque semble désormais révolue pour le célèbre rappeur américain.

Il y a quelques mois 6ix9ine s’afficher en train de s’offrir des gros bolides, aujourd’hui il est visiblement totalement ruiné. Wack 100 son manager vient de confirmer la rumeur qui circule depuis le début de la semaine. Après le flop de Tattle Tales, 6ix9ine n’a pas connu de succès en musique et s’est récemment déclaré en faillite pour éviter de payer une énorme amende à son prochain procès.

6ix9ine va très mal

Ce qui s’apparentait à une stratégie de communication n’en est rien, 6ix9ine a flambé depuis sa sortie de prison et se retrouve fauché comme vient de l’assurer Wack 100 qui a même dû lui prêter la modique somme de 20 dollars pour se payer de l’essence comme il vient de le confier à Clubhouse. « 6ix9ine n’a plus rien ! Mec, il me fait de la peine. J’ai dû lui envoyer 20$ pour qu’il puisse acheter de l’essence ! C’est aussi la raison pour laquelle nous expliquons aux gens pourquoi on ne peut rien faire pour eux en ce moment. Ce gars est fauché ! C’est terrible. C’est triste de voir un jeune homme aussi talentueux dans cet état. » s’est-il exprimé à ce sujet.

Wack 100 avait pourtant annoncé en fin d’année dernière savoir comment relance la carrière de 6ix9ine. « Au cours des 45 derniers jours, j’ai probablement généré 43 millions de dollars et je n’ai pas vu le gamin. Je parle de grands films, de tournées européennes, de la renégociation des termes de son album par le biais d’avocats et d’e-mails. » assura-t-il mais depuis l’interprète de Trollz a disparu de la circulation a sans doute menti sur les grosses sommes perçues lors de ses showcases, il prétendait toucher 500 000 dollars pour une prestation.