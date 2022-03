Soso Maness revient avec un clip qui fait froid dans le dos : Piranha

Après l’énorme carton de Petrouchka avec PLK l’année dernière, Soso Maness est de retour en solo avec un titre sombre et percutant avec un clip immersif filmé en GoPro.

Soso Maness s’est placé comme un artiste incontournable du rap français depuis ces deux dernières années. Il a désormais au compteur deux disques d’or avec les albums Mistral et Avec le temps, un single de platine avec « So Maness » (42 millions vues sur Youtube) et un single de diamant avec « Petrouchka » (107 millions de vues sur Youtube).

Soso Maness est de retour avec « Piranha », un nouveau titré et clip inédit, premier extrait de son quatrième album à venir. Sur ce titre percutant, le rappeur marseillais ne mâche pas ses mots pour dépeindre une triste réalité. Filmé à la go pro, il revient à la source avec cette technique de clip en immersion dans les quartiers qui avait fait le succès de « TP » (25 millions vues sur Youtube) et de l’« Interlude » (5 millions vues sur Youtube), sans faire de concession à son écriture paramétrée pour dire des vérités.