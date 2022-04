The Game veut terminer Eminem !

The Game est prêt a affronter Eminem !

Eminem devrait subit prochainement une attaque en musique de la part de The Game d’après les propos de Wack100. Le manager du rappeur Californien vient de l’affirmer en faisant monter la pression avant la sortie du single.

Habitué à débattre ouvertement sur 6ix9ine et The Game avec qui il collabore, Wack100 a confié que l’artiste originaire de Los Angeles va s’en prendre à Eminem après avoir déjà récemment taclé Dr. Dre et 50 Cent. En pleine préparation de ce nouveau morceau, Jayceon Terrell Taylor de son vrai nom a placé plusieurs piques contre Slim Shady selon son manager qui s’est exprimé à ce sujet dans une interview.

Il va foutre un sacré bordel, ca va déclencher un incendie !

Il y a quelques semaines The Game avait assuré être meilleur que Eminem et qu’il peut le battre dans un Verzuz tout en reconnaissant son talent. Le rappeur Californien n’a pas vraiment de raison de se lancer dans ce clash et il risque de perdre quelques plumes mais Wack100 se justifie en assurant que Marshall Mathers serait irrespectueux notamment sur le fait de s’en être pris à sa maman dans des anciens titres. Très confiant, le manager pense que son poulain va remporter la victoire dans ce duel par chansons interposées.

« Ce truc va déclencher un incendie. Le Slim Shady noir arrive, et les n***** vont devoir être prêts, parce que le n**** est fou. Il arrive comme un enfoi*é. Eminem a répondu à Machine Gun Kelly et Nick Cannon. Mon garçon… Tu sais qu’Eminem n’a aucun respect, il manque de respect à sa propre mère, il parle de tuer la mère de sa fille, de la mettre dans un coffre. S’il est irrespectueux à ce point, cela veut dire qu’il n’a aucune limite. » a déclaré Wack100 avant de poursuivre. « Game est prêt. Il a même une réponse en stock, mais le premier titre qu’il va foutre un sacré bordel dans le game. ».

« Il n’aura pas le choix, les médias seront contre lui sinon. T’as répondu à Machine Gun Kelly et à Nick Cannon mais tu ne réponds pas à Game qui a dit ça et ça ? Il n’aura pas d’autre choix que de répondre. » a ensuite conclu le manager de The Game.