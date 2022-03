The Game ne lâche pas Eminem et réaffirme être le meilleur

Pour le moment les attaques de The Game contre Eminem n’ont suscité aucune réaction de ce dernier mais le rappeur Californien est déterminé à poursuivre ses propos controversés contre Slim Shady en affirmant une nouvelle fois être meilleur que lui.

The Game en rajoute une couche sur Eminem

Ces derniers jours The Game enchaine les sorties médiatiques qui font beaucoup parler comme sa déclaration sur le concert du Superbowl auquel il a déploré ne pas avoir été invité. Il a ensuite assuré que Kanye West l’avait plus aidé dans sa carrière que Dr. Dre qui l’a pourtant soutenu à ses débuts, avant d’affirmer être ghostwriter pour 50 Cent et de se proclamer meilleur qu’Eminem. L’auteur de « How We Do » a encore ciblé Marshall Bruce Mathers III dans plusieurs tweets.

Cette semaine, Eminem a annoncé être l’artiste le plus certifié de l’histoire par le Recording Industry Association of America mais cela n’a pas assagi The Game bien au contraire ce dernier en a remis une couche. « Tous ces discours que je vois sur le Net disant qu’Eminem est meilleur que moi parce qu’il a vendu plus de disques, c’est comme dire que McDonald’s est meilleur que Tam’s Burgers, c’est Faux ! Ils ont juste mis plus d’argent dans McDonald’s et ont fait la promotion des Happy Meals en faisant miroiter des jouets aux enfants. » a-t-il commencé à balancer.

Les maisons de disques accusées de gonfler les ventes

« Traduction pour ceux d’entre vous qui ne savent pas comment les grandes maisons de disques font des affaires. C’est une machine conçue pour travailler pour les artistes qui la joue soft. J’étais trop réel, je me foutais de tout et je ne voulais pas être une marionnette, j’ai décidé de me rebeller. Les grands labels sont connus pour acheter des albums et payer tout le monde pour augmenter les ventes des artistes. » affirme-t-il avant d’ajouter, « ils choisissent de faire briller la lumière sur quelqu’un. Si vous n’acceptez pas ça, vous perdez votre budget et la machine se retire de votre projet et se met au travail sur un autre artiste qui est prêt à ‘suck dick’« .

En conclusion The Game se déclare « fatigué des mensonges et de la propagande qu’ils utilisent pour que les fans les croient ». « Pour réussir à devenir un goat approuvé à la fois par les fans et l’industrie, vous devez faire exactement ce qu’ils veulent que vous fassiez. Eazy en a parlé… il est mort. 2Pac parlait de tout, il est mort. Nipsey a donné du pouvoir à la communauté, défendu l’indépendance, il est mort. » termine-t-il.