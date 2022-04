6ix9ine : Rowdy Rebel avait prédit qu’il est une balance, « Quand il s’est fait arrêter, je savais que c’était fini »

Rowdy Rebel savait que c’était fini quand 6ix9ine s’est fait arrêter. De passage dans le podcast d’Akademiks Off the Record, le rappeur américain de Brooklyn signé sous les labels GS9 et Epic Records s’est confié sur sa rencontre avec Tekashi 69 et avouant avoir pressenti que celui-ci allait donner les noms de ses anciens associés aux autorités dès son arrestation.

6ix9ine na aucune morale, aucun principe d’après Rowdy Rebel

Après une période de silence, 6ix9ine a fait son retour ces derniers jours et agite déjà Internet avec ses vidéos faisant le buzz ou encore son dernier single dont le clip affiche des millions de vues. Invité par Akademiks, Rowdy Rebel a livré son sentiment sur les agissements controversés de Tekashi 69. « Cette petite cha**e a fait son temps. Dès que je l’ai vu, j’ai su comment ça allait se passer. Je suis un gangsta. Dès qu’il s’est fait arrêter, j’ai su que c’était plié. J’ai vu les n***** les plus solides céder sous la pression, 6ix9ine n’était même pas à moitié aussi solide qu’eux. Et il n’était jamais dehors, n’avait aucune morale, aucun principe. » a-t-il notamment déclaré.

« D’où on vient, c’est comme ça que ça marche : balance le nom d’un n**** qui nous aurait balancé et qui serait encore là. […] Ils ont essayé de nous retourner, de nous pousser à balancer. Une fois que tu fais ça, t’as l’étiquette de n**** flingué toute ta vie. » poursuit ensuite dans la suite de l’interview le rappeur qui a passé six années incarcéré avant de sortir de prison au mois de décembre 2020.