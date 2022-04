2 millions dans les bras, 6ix9ine a trompé tout le monde avec des faux billets

6ix9ine s’est moqué du public mais a encore réussi son coup de buzz en s’affichant en train de tenir des liasses de billets dans une vidéo publiée sur son compte Instagram tout en affirmant ne pas être ruiné au contraire de ce qu’il avait été annoncé il y a quelques semaines.

6ix9ine est le plus grand mytho au monde !

Poucave et en plus menteur, 6ix9ine a encore trollé tout le monde avec sa dernière mise en scène dans laquelle il est toujours aussi provocateur. Dans une courte vidéo, Daniel Hernandez pavane en portant environ 2 millions de dollars dans ses mains et en assurant qu’il est toujours aussi riche tout en se proclamant le véritable roi de New-York pour marquer son grand retour dans le game ainsi que sur ses réseaux.

6ix9ine vient finalement de révéler que tout est fake. Il s’est affiché avec des faux billets. « Je ne mens pas. C’est ma vie, pour de vrai. Ceci étant, le cash utilisé était faux, il est uniquement utilisé pour l’entertainment. Je n’ai pas ce genre d’argent en ce moment. » confesse-t-il au média TMZ surpris de le voir jubiler avec plusieurs millions de dollars. Le célèbre rappeur aux cheveux colorés n’est donc pas tiré d’affaire et aurait toujours des problèmes financiers ce qui justifie son retour en musique avec un nouveau single pour se refaire financièrement alors que son rival Fivio Foreign vient de l’accuser d’acheter des vues Youtube.

Tekashi 69 semble d’ailleurs avoir réussi son coup de com’ car son dernier titre « Giné » affiche déjà plus d’un million de streams sur Spotify.