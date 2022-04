Quand Wiz Khalifa passe un message à Macron sur la légalisation de la Weed

Wiz Khalifa a un message pour Emmanuel Macron ! En France la consommation de stupéfiants est toujours strictement interdite alors que des nombreux pays ont décidé de se lancer dans la légalisation de la weed ces dernières années comme aux États-Unis où une trentaine d’États ont autorisé le cannabis utilisé à des fins médicales ou d’autres encore à des fins d’un usage récréatif.

La culture supérieur à 0,2 % de THC ainsi que la vente, la possession ou la consommation de cannabis est actuellement interdite en France, une situation que Wiz Khalifa ne comprend pas vraiment et avait incité Emmanuel Macron réélu pour un second mandat de président de la république dimanche dernier a revoir la position du gouvernement sur la légalisation. Réputé pour sa grande consommation de drogues, l’interprète de « See You Again » s’est confié à ce sujet dans une ancienne interview avec French Baloo que ce dernier a relayé sur Twitter.

« Yo Président ! Macron c’est ton gars Khalifa mec, je vais venir à la maison, on va parler, regarder des dessins animés, t’as vu ? on va changer la loi sur la weed frangin. Pas besoin de la décriminaliser, légalise ! t’as vu ?…légalise à des fins récréatives, oublie le reste mec » déclare le rappeur américain alors French Baloo l’informe que la consommation de cannabis est interdite en France puis de conclure en rigolant « allons nous défoncer » sous les fous rires du journaliste.