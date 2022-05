Netflix se moque de Niska sur son anecdote avec Shay, il réagit !

Niska avait le barreau atroce pendant le clip avec Shay

Netflix vient d’annoncer la sortie pour le 9 juin prochain d’une émission musicale baptisée « Nouvelle école » avec Niska, SCH et Shay. Les rappeurs francophones vont parcourir leurs villes d’origine pour dénicher de nouveaux talents du rap en passant par Marseille pour le S, Paris pour l’interprète du tube Réseaux et Bruxelles pour la rappeuse Belge qui vient de faire son retour avec le single « DA ».

Netflix vient de présenter la première bande annonce de ce nouveau télé-crochet spécialisé dans la musique urbaine inspiré du programme américain Rythm + Flow dont SCH, Shay et Niska forment le jury. Ils vont accompagner les différents candidats pour tenter de remporter les 100 000 euros prévus pour récompenser le vainqueur du concours. Les trois artistes seront mis à contribution pour dénicher la nouvelle pépite du rap francophone. « Et arrêtez de parler d’un certain « barreau » svp… s’est amusé à commenter le Community Manager de la plateforme dédiée au service de vidéo à la demande sur Twitter en postant le teaser de l’émission pour taquiner qui a le rappeur Évry.

Netflix tacle avec humour le rappeur français

Le CM de Netflix fait référence au tournage du clip de « Liquide » extrait de l’album « Antidote » de Shay en featuring avec Niska sur lequel les deux artistes s’affichent très proches. Dans le titre « Lundi » paru au mois de novembre extrait de sa mixtape « Le monde est méchant« , l’auteur de Zifukoro balance, « Eh, j’suis dans le, j’suis dans le bail, j’avais l’barreau atroce pendant l’clip avec Shay » avant d’expliquer lors de son passage sur Skyrock dans l’émission Planète Rap pour la promotion du projet que pendant le tournage, il n’a pas été indifférent à l’atmosphère du clip.

Niska avait en effet confié dans un terme très explicite avoir eu le « barreau » suite au contexte du tournage avec la danse collé-serré de Shay et son twerk mais en expliquant qu’il s’agit là d’une métaphore. Le CM de Netflix a donc tenu à lui rappeler cette anecdote insolite sur Twitter pour se moquer gentiment du rappeur qui a répondu, « Ouais dis-leur d’arrêter Netflix stp« alors qu’il a aussi posté cette semaine sur le réseau social une vidéo de la réaction géniale d’une japonaise qui découvre sa musique.