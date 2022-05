Bassem Braïki giflé en pleine rue par un individu dans une rixe

Habitué à faire parler de lui sur les réseaux sociaux comme lors de ses embrouilles avec les rappeurs, Bassem Braïki s’est visiblement retrouvé dans une altercation avec un individu dont la vidéo a été diffusée sur la toile, la tension est visiblement rapidement montée selon les images relayées par un témoin de la scène.

Bassem Braïki a pris cher !

En 2020, Bassem Braiki s’était fait agressé par Sadek, ce dernier avait été incarcéré après cette affaire dans la laquelle le Lyonnais avait pu obtenir le soutien Karim Benzema. « Je ne cautionne pas ce qui est arrivé en bas de chez lui. C’est un mec du 6-9 et je le soutiens pour ce qui lui est arrivé. Parce que c’est pas frais du tout. Maintenant, stop, arrêtez de dire que je soutiens, qu’il a eu des propos racistes, je regarde pas les vidéos, je ne sais pas ce qu’il se passe. Mais sur ce qui lui est arrivé, j’ai dit ‘gros big-up à Bassem » avait réagi ce dernier sur cette altercation à l’époque des faits. Quelques mois plus tard le blogueur s’était encore retrouvé dans une autre affaire suite à des propos homophobes.

Depuis Bassem Braiki s’est fait plus discret mais une récente vidéo de lui a fait le buzz sur la toile. Dans la séquence le blogueur s’embrouille avec une personne dans les rues de Paris, la situation est tendue et il se fait même gifler. Dans une séquence publiée sur Twitter par Marcus Dia TV celui-ci affirme, « Bassem se fait corriger par un parisien !!! Le chef de la team Hlib joue la grande gueule en se cachant derrière un des membres de sa team mais se mange une gauche venu de l’espace !!! On peut observer que ses potes se chient dessus !!! ». Le principal concerné par cette vidéo n’a lui fait aucun commentaire.