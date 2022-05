Snoop Dogg décrit sa dernière visite à 2Pac avant sa mort, « Je savais que c’était la dernière »

Dans un podcast du youtubeur, Logan Paul, Snoop Dogg s’est confié sur la dernière fois qu’il a vu 2Pac à l’hôpital avant sa mort survenu suite à la fusillade tragique du 7 septembre 1996 à Las Vegas. Le rappeur Californien a livré quelques nouveaux détails sur ses souvenirs marquants de cette époque.

Aux côtés de Logan Paul, Snoop Dogg a décrit plusieurs anecdotes sur différentes personnalités tel que LeBron James, Michael Jordan ou encore le regretté Kobe Bryant ainsi que sur son récent rachat du label Death Row Records mais ce sont ses confidences concernant Tupac qui ont interpellé les spectateurs. En effet Calvin Cordozar Broadus, Jr de son vrai nom a raconté son passage à l’hôpital pour aller avoir 2Pac quelques jours avant son décès après la fusillade dont il a été victime.

Snoop Dogg savait que c’était la fin pour 2Pac

Le 7 septembre 1996 après avoir assisté à un combat de boxe au MGM Grand opposant Mike Tyson et Bruce Seldon, Tupac est ciblé par des tirs, touché par 4 balles, il est transporté à l’hôpital avant d’y décéder d’une insuffisance respiratoire et d’un arrêt cardiaque le 13 septembre 1996. « Tu as l’impression que tout va bien se passer jusqu’à ce que tu ailles à l’hôpital et que tu réalises que ça ne va pas. Il avait des tubes dans le corps » a expliqué Snoop Dogg sur sa dernière visite à 2Pac en espérant que le rappeur se rétablisse de cette nouvelle fusillade alors qu’il venait de rassurer Suge Knight avant de finalement comprendre que cette fois-ci son état de santé était vraiment critique.

Snoop raconte qu’il s’est ensuite évanoui, Afeni Shakur lui a dit de se ressaisir pour parler à son fils. « Sa mère m’a fait entrer dans la salle de bains et m’a dit qu’il fallait être fort. Elle m’a dit : “Mon bébé ne t’a jamais vu faible. Je ne veux pas que tu sois faible devant lui. Reste dans la salle de bains, arrange-toi, retourne là-bas, parle-lui et dis-lui ce que tu ressens. Mon bébé t’aime ! » raconte-t-il. « Elle savait qu’il y avait un peu de tension, mais elle savait à quel point on s’aimait. Alors elle nous a donné un moment pour que je puisse lui dire des choses sur l’amour que je lui portais. Mais je savais que c’était la dernière fois que je lui parlais. » décrit Snoop Dogg.