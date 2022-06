Kim Kardashian prête à tout pour rester jeune même manger ses selles

Kim Kardashian abuse vraiment dans sa course à la jeunesse pour rester toujours aussi belle ! En couple avec Pete Davidson depuis sa rupture avec Kanye West, la candidate de télé-réalité à succès suivie par plus de 300 000 millions d’internautes sur Instagram vient de faire une confidence écœurante sur ce qu’elle est prêt à faire pour préserver sa beauté.

Kim Kardashian choque les internautes !

L’ancien compagne de Kanye West a définitivement tournée la page de son histoire amoureuse avec le rappeur américain et a déjà retrouvé le grand amour en compagnie de Pete Davidson qui s’est d’ailleurs fait des nombreux tatouages en l’honneur de sa nouvelle petite amie de quoi rendre furieux, Ye. “C’est une marque, un type de tatouage sans encre qui s’apparente à une brûlure. Il est en train de se débarrasser de certains de ses tatouages et il m’a dit qu’il ne veut pas pouvoir s’en débarrasser ou le recouvrir. Il m’a dit “Je veux juste qu’il soit là comme une cicatrice sur moi”. Il a plusieurs tatouages pour moi. Mon préféré dit : ‘Ma petite-amie est avocate'” s’est exprimée Kim Kardashian à ce sujet dans une interview avec Ellen Degeneres,

A 41 ans, Kim Kardashian a refait sa vie mais elle fait également tout pour être toujours aussi parfaite physiquement, elle a révélé pouvoir même manger ses selles s’il le faut. “J’essaierais n’importe quoi. Si vous me disiez que je devais littéralement manger de la mer*e tous les jours et que ça me donnerait l’air plus jeune, je pourrais le faire. Je pourrais vraiment” a assuré dernièrement la femme de 41 ans dans un entretien avec le New York Times.

Cette déclaration a déconcerté les internautes, “Pourquoi est-ce que j’ai l’impression que ça veut dire qu’elle l’a déjà fait ?”, “De quelle quantité de mer*e parle-t-on ?” peut-on par exemple lire dans les réactions sur les réseaux, reste à voir si elle en serait réellement capable.

