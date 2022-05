Mounir Moons cherche Conor McGregor à Cannes pour le frapper

Mounir Moons veut en découdre avec Conor McGregor

Habitué à s’embrouiller avec Booba sur les réseaux, Mounir Moons a trouvé une nouvelle cible mais joue à un jeu dangereux en provoquant ouvertement Conor McGregor. Le combattant Irlandais se trouve actuellement en France à Cannes où il a testé récemment son Yacht Lamborghini équipé de deux V12 et de 4 000 chevaux avec une vitesse de pointe de 60 nœuds soit environ 110 km/h.

Conor McGregor prend actuellement du bon temps sur la Côte d’Azur et a fait parler de lui après s’être dans une vidéo avec un joint à la bouche et en état d’ébriété ou encore en s’amusant avec son nouveau Yacht à plus de 3 millions d’euros en attendant son retour sur les rings qui se fait attendre depuis sa dernière déconvenue face à l’américain Dustin Poirier. Des images qui ont interpellé Mounir Moons, le blogueur a décidé de s’en prendre à The Notorious à ses risques et périls en le défiant d’une façon assez improbable, cela pourrait bien lui couter cher s’il se retrouve face au pratiquant d’arts martiaux mixtes irlandais.

« Hey la famille, on me dit que Conor McGregor est à Cannes. Essayez de me trouver où il est, je vais lui mettre un coup de pied sauté, par le tout puissant, je lui mets un coup de pied sauté. Trouvez-moi où il est… On va voir MMA ou pas MMA, UFC ou pas UFC… J’vais arriver un coup de pied dans le menton« a déclaré Mounir Moons dans une vidéo publiée sur ses réseaux. Même s’il n’y a quasiment aucune chance que l’ancien champion UFC ne réagisse à cette séquence, l’influenceur ne semble pas avoir apaisé ses esprits pour faire dans la provocation comme lorsqu’il s’était fait remettre en place par Kamel Tatouage à Dubaï.