Snoop Dogg fume près de 25 joints chaque jour !

On savait déjà qu’être le rouleur de joints personnel de Snoop Dogg est un job très lucratif mais ce n’est pas un travail de tout repos étant donné la grande consommation du rappeur américain de joints chaque jour comme il vient de le révéler dans le podcast The Martha Stewart.

Les confessions de Snoop sur sa grosse consommation quotidienne de weed

De passage chez The Martha Stewart, Snoop Dogg a déclaré consommer au minium environ 15 joints chaque jour. « Ça dépend. Quand je tourne à la télévision, peut-être environ 15 par jour. Mais quand je fais de la musique, c’est plus probablement 25 et le truc, c’est quand je suis avec toi, tu es la reine de la seconde main. Je m’assure que tu obtiennes toute la fumée dont tu as besoin » a répondu le boss de Death Row Records à la question « Peux-tu me dire combien tu fumes de cigarettes spéciales par jour ? ».

« Je dois vous dire que ça me fait vraiment du bien. Et cela ne perturbe pas ma concentration. En fait, je pense que cela le rend encore meilleure et que ça ne me fatigue pas et je ne ressens aucune des choses que les gens disent que la marijuana vous fait. C’est fantastique. » précise ensuite Snoop dans la suite de ses propos qui confirme que l’interprète du classique « The Next Episode » avec Dr Dre est adepte de la fumette depuis le début de sa carrière, il chante d’ailleurs dans la fin de ce titre paru en 1999, « Smoke weed every day », cela se confirme toujours aujourd’hui et il s’est même lancé de la commerce légal de cannabis.