Rohff veut ruiner la vie de Booba et le compare à un ver de terre musclé !

En pleine négociation avec Rohff sur un éventuel combat, Booba vient de subir un nouveau gros coup dur car il vient encore de se faire supprimer son compte Instagram @elieyaffaofficiel avec ses 300 000 abonnés qu’il utilise pourtant seulement depuis quelques semaines. L’auteur d’Ultra a annoncé l’irrévocable sanction dans une publication avec le message d’avertissement reçu avant que son profil ne disparaisse et qu’Housni n’en profite pour lui faire passer un message.

Depuis la semaine dernière, Rohff et Booba ne cessent de se provoquer sur les réseaux en ressortant d’anciens dossiers et en multipliant les attaques. Les deux légendes du rap français ont lancé l’idée de régler ce conflit dans un combat dont l’interprète de 5.9.1 est désormais prêt à assumer et veut mettre en place mais les termes de sa proposition n’ont pas vraiment convaincu le DUC pour leur moment car son rival ne souhaite pas médiatisation autour de l’événement, ni de sécurité ou encore de public. Même s’il a validé le fait de faire un face à face sur le ring, B2O n’a pas pour le moment validé l’offre d’Housni qui de son côté vient de réaffirmer son souhait d’en découvre dans une vidéo postée sur les réseaux et de mettre en doute la parole de Kopp.

Housni pense que B2O n’osera pas se battre !

« Bon ce combat c’est comment ? Un gars de Meudon-la-Forêt contre un mec de Vitry-sur-Scène, ok mais je sais que tu ne veux pas combat. Tu pendras jamais le risque de m’être à mal ta carrière, tu y tiens trop, la gloire, l’image que tu t’es construit (…) », commence à déclarer Rohff dans le message adressé à Booba sur Instagram avant de le traiter de baltringue qui se cache derrière ses potes puis de le traitant de « ver de terre musclé ». Housni accuse Booba de ne pas assumer ses propos dans l’organisation d’un éventuel combat en voulant faire le buzz pour faire parler de lui dans les médias comme l’a fait récemment Dylan Thiry ou encore en 2021 avec Sadek.

« Tu veux pas ce combat, tu vas nous bluffer jusqu’à la fin comme tu as fait avec les rappeurs, les influenceurs juste pour buzzer. Tu es là juste pour remplir ton fil d’actualité, tu sais que les médias vont relayer tes conneries. » commente le rappeur du 94 dans la suite avant d’ajouter, « T’es pas viril, t’es pas serein, t’as pas confiance en toi, et t’es une proie (…) T’es juste un opportuniste, aujourd’hui tu serais en train de faire 50k avec l’influenceuse mais comme elle t’as tej tu fais la guerre (…) Et tu veux m’affronter moi ? J’vais te ruiner ta vie, j’espère que t’es assez fou pour monter dans le ring avec moi« . Des propos auxquels Booba ne devrait pas tarder à répondre même s’il n’a plus la main sur un compte Instagram.