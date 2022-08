Ruby Nikara agressée dans un quartier « chaud », les internautes troublés

Ruby Nikara fait encore d’agiter la Toile dans une vidéo plutôt intrigante ! Après avoir fait sensation avec la vente de l’eau usée de son bain au prix de 1500 euros le bocal en début d’année, l’influenceuse/rappeuse vient d’interpeller les internautes avec son agression en plein rue diffusée sur son compte Snapchat.

Pendant le confinement, Ruby Nikara a réussi à se faire connaitre sur les réseaux avec ses lives. Décrit comme une rappeuse, « Barbie de la street », la jeune femme est suivie par plus de 450 000 internautes sur Instagram et avait fait le buzz au mois de mars dernier avec son passage télévisé dans TPMP invitée par Cyril Hanouna pour s’expliquer sur la commercialisation de l’eau de son bain et de ses culottes usagées. C’est pour un tout autre sujet qu’elle fait à nouveau parler d’elle sur Internet.

Ruby Nikara ne pas fait l’unanimité avec sa dernière provocation !

En effet Ruby Nikara s’est filmée en train de se promener la nuit dans un quartier chaud vêtue d’une petite robe. « Là, il est 2 h du matin, je suis dans la street. Je suis habillée assez se*y, en minirobe. Alors moi, j’ai peur de personne, je suis une vraie rappeuse et personne va me manquer de respect » commente-elle au début de la séquence lorsque qu’on entend une voix d’homme l’interpeller. « Tu baisses les yeux, tu baisses les yeux » lâche l’influenceuse à plusieurs reprises avant de stopper la vidéo alors que l’individu semble s’en prendre à elle.

La vidéo a suscité des nombreux commentaires, des internautes reprochent à Ruby Nikara d’avoir mis en scène une fausse agression pour faire le buzz alors que n’a donné aucun explications sur ces images. « J’en suis sûr à 99,9 % que c’est faux, que tout est mis en scène », « À quand des gens intelligents sur les réseaux ? », « un jeu d’actrice que tu as », , « Et là… ce genre de personne a toujours son compte… ces petites pseudos starlettes de réseaux ! Tout est surjoué… et même si cela était vrai… il est où l’intérêt de se filmer et de l’exposer ?! » peut-on lire dans les réactions ou encore « Fake pour passer chez Hanouna ».