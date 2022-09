Nicki Minaj et Cardi B rendent hommage à PnB Rock tué car sa copine le localise

Un mort de plus dans le monde du rap aux États-Unis ! PnB Rock est décédé suite à un vol à main armée. En faisant irruption dans un restaurant de Los Angeles des individus ont tenté de lui dérober ses bijoux et de l’argent pendant un repas avec sa copine, le mannequin Stephanie Sibounheuang, alors que cette dernière avait partagé leur localisation sur Instagram. Les hommages se sont multipliés depuis ce matin Nicki Minaj et Cardi B se sont notamment exprimées.

Le rap américain en deuil !

Ciblé par un braquage, PnB Rock est mort à l’hôpital ce 12 septembre à l’âgé de 30 ans tué par balle au moment d’un dîner avec sa compagne au Roscoe’s Chicken and Waffles. Le rappeur de Philadelphie s’est fait connaitre avec le single Selfish en 2016 avant de présenter deux albums « Catch These Vibes » puis « TrapStar Turnt PopStar » et d’enchainer des collaborations avec Wiz Khalifa, Ed Sheeran, 50 Cent et Chance The Rapper.

Des nombreuses célébrités ont rendu hommage à PnB Rock, « Après Pop Smoke, il n’y a pas moyen que nous, les rappeurs, ou nos proches continuions à afficher les lieux où nous nous trouvons. Pour montrer des gaufres et du poulet frit ????! C’était un tel plaisir de travailler avec lui. Condoléances à sa mère et à sa famille. Cela me rend malade. » a réagi Nicki Minaj en déplorant le fait que la petite amie du rappeur a relayé sur les réseaux l’endroit où ils ont mangé, les agresseurs ont donc facilement pu le localiser afin de le trouver.

« Je suis à court de mots mon frère. Je n’arrive pas à croire cette merde. J’ai mal au ventre de perde une âme et un coeur si purs. Tu m’as montré de l’amour depuis le début ! Tu m’as mis sur ton projet alors que personne ne me connaissait. Tu es l’un des plus grands et des plus talentueux que j’ai pu rencontrer dans cette industrie. Je sais que vous l’avez déjà entendu, mais être un rappeur est vraiment l’un des jobs les plus dangereux qui puisse exister » a écrit Smokepurpp alors que Cardi B a souhaité envoyer de «l’amour à ses proches».

After Pop Smoke there’s no way we as rappers or our loved ones are still posting locations to our whereabouts. To show waffles & some fried chicken????! He was such a pleasure to work with. Condolences to his mom & family. This makes me feel so sick. Jesus. #SIP #PnbRock 🕊 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2022

I highly doubt nikkas was looking at PMB’s babymom IG. He was in a bad location and people stay outside plotting. It’s very irresponsible and inconsiderate to blame her for something so tragic. We should be sending nothing but love to her and his family at this time. — Cardi B (@iamcardib) September 13, 2022

