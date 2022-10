Dahmer : Le rappeur Boosie appelle la communauté noire au boycott de la série

La série sur le serial killer Jeffrey Dahmer enflamme les réseaux depuis sa mise en ligne sur Netflix et fait débat ! Les réactions se multiplient et le rappeur américain Boosie Badazz a également livré son opinion très critique sur le sujet demandant à la communauté noire de boycotter le programme en exigeant sa suppression.

Il y a quelques jours sur son compte Twitter, Boosie Badazz s’est exprimé sur la série Dahmer, « EN TANT QUE NOIR, NOUS DEVONS BOYCOTTER LE FILM DE JEFFERY DAHMER. CE QU’IL A FAIT À NOS ENFANTS NOIRS EST PU*AIN DE MALADE NETFLIX EMPORTE CE FILM SUR SON MALADE. », a déclaré le rappeur américain dans une vidéo rapidement devenue virale avec près de 2 millions de visionnages.

L’artiste s’insurge du fait que la plupart des victimes du tueur étaient des jeunes homose*uels noirs mais les avis sont mitigés car des nombreux internautes ont critiqué cette prise de position. La sœur d’une des victimes s’est aussi agacé de ne pas avoir été contacté par les producteurs de la série, « On ne m’a jamais contacté au sujet de la série. J’ai l’impression que Netflix aurait dû nous demander si ça nous dérangeait ou ce que nous pensions de la faire. Ils ne m’ont rien demandé. Ils l’ont juste fait ».

C’est la série buzz du moment, intitulée « Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer », elle fait un carton sur Netflix auprès des abonnés de la plateforme. Réalisée par Ryan Murphy auteur de « American Crime Story », la série s’inspire de l’histoire vraie du tueur en série Jeffrey Dahmer surnommé « le cannibale de Milwaukee », il a tué 17 jeunes hommes pendant les années 1978 et 1991, il a violé ses victimes avant de les démembrements et s’est livré à des actes de cannibalisme et de nécrophilie. Condamné à 957 ans de prison en 1992, il est assassiné en novembre 1994 par un codétenu. Depuis sa diffusion la série est sujet à des nombreuses critiques notamment de la part d’anciennes victimes.

Boosie says that Netflix needs to remove the Jeffrey Dahmer series from their platform pic.twitter.com/8mSPwgZ0wd

— SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) September 29, 2022