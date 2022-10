Booba dégomme Vegedream, « Calme toi chacal »

« T’as lâché des coui**es », Booba chambre Vegedream en pleine scandale !

L’affaire fait la Une de la presse aujourd’hui et a mis Vegedream dans une situation inconfortable. Le célèbre interprète de l’hymne de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2018 en Russie s’est fait piéger dans un guet-apens lors d’un rendez vous fixé avec une « fille de joie » selon les premières révélations de la presse. Booba s’est empressé de commenter cette affaire pour s’en amuser.

Entre les deux chanteurs la situation est tendue depuis 2018 lorsque d’anciens tweets de Vegedream ont refait surface et dans lesquels il avait pris parti contre Booba dans son clash contre Rohff ainsi que La Fouine. Un profil sur le réseau social à l’oiseau bleu que l’ex membre du groupe La Synesia avait fait disparaitre à ses débuts mais des internautes n’avaient pas manqué l’occasion de faire des copies d’écran. Depuis cette affaire B2O ne lâche l’auteur de Ramenez la coupe à la maison à la moindre polémique le concernant comme celle des violences conjugales ou encore sur son agression dans la nuit de vendredi à samedi en Seine-Saint-Denis alors qu’il devait rendre visite selon les informations de la presse à une prostituée.

Le DUC prêt a mené son enquête !

Vegedream a posté une courte vidéo sur ses réseaux pour affirmer que tout cela est faux mais sans faire de communiqué officiel pour démentir clairement les informations de la presse ce qui n’a pas échappé à Booba. « @vegedream t’as dit ‘je suis le goat’ ? réel ? », « T’as pas de marques parce que tu t’es fait gazer, t’as lâché t’es coui**es et ta veste et t’es rentré à la niche. Tkt pas on va approfondir » a commencé à réagir B2O avant de partager un screen de l’article du Parisien avec les détails sur cette agression sur lequel on peut lire que le chanteur avait un rendez vous avec une prostituée ainsi que la légende « Donc là le Parisien y mentent c’est ça ? » avant d’enchainer avec une photo de ce dernier en compagnie de Gims puis de dévoiler une conversation privée en compagnie d’une femme en lui adressant le message « Calme toi chacal, elle t’a bloqué ».

Booba semble être prêt à élucider toute cette histoire afin de révéler la vérité alors qu’une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette agression qui sont encore troubles pour le moment. Vegedream de son côté n’a pas répondu aux provocations et n’a fait aucun commentaire.