Wejdene accusée d’avoir eu recours à la chirurgie : la vérité révélée

Souvent ciblée par les critiques de ses détracteurs, Wejdene ne se démonte jamais pour répondre aux critiques comme au sujet de son âge, sur son style musical et même parfois sur son physique, sa posture jugée trop cambrée a également fait débat cet été suite au tournage d’un clip en Guadeloupe. La jeune chanteuse a fréquemment, répondu haineux même lorsqu’elle s’est retrouvée sous une accusation d’avoir fait de la chirurgie avant de faire une mise au point très claire.

Wejdene accro à la chirurgie esthétique ? Elle répond !

Au mois de mai 2020, Wejdene a profité de la période de confinement pour se révéler avec le single “Anissa” qui a passé à l’époque plusieurs semaines en tête du Top Singles avant de définitivement lancer sa carrière avec son premier album “16” certifié disque de platine. La notoriété de la protégée de Feuneu lui cause également quelques inconvénients avec certains fans un peu trop entrepreneurs, “Franchement, je trouve ça super dangereux mais c’était à mon Planète Rap. Dès que je suis sortie, il y a toujours des gens comme tout le monde à l’adresse. Il y a toujours des gens en bas du Planète Rap. Et il m’a sauté dessus, la sécurité l’a retenu. Dès que je suis montée dans le van, il a commencé à crier, à taper sur les vitres et tout, à vraiment faire une crise d’hystérie.” a-t-elle confié concernant l’un de ses fans lors d’un entretien pour le média Madmoizelle. “Ce n’est pas tout. Il a suivi ma sœur à son travail, non mais c’était super bizarre. Depuis, je le vois partout. Dès que je le vois, je me dis « oh non, pas lui ». Vraiment, je reconnais sa tête et tout, ça devient effrayant” avait-elle précisé sur cette anecdote alors qu’elle fait aussi fréquemment face aux fausses rumeurs relayées sur les réseaux par ses détracteurs .

En effet attaquée pour sa posture dans le clip “Re” mis en ligne au mois de juillet sur sa chaine Youtube, Wejdene avait confié sur sa façon de se cambrer, “Débat clos. Ps: J’ai une scoliose depuis mes 12ans. Vu que Bientôt on devra présenter notre carnet de santé ici”. Également accusée d’avoir recours à la chirurgie esthétique, elle a clairement mis fin à la controverse en répondant aux questions des internautes intrigués par des détails de son changement physique depuis ses débuts dans la musiques. “Douzième personne qui me dit ça, non je n’ai rien fait“ avait-elle assuré dans une story à ce sujet en réaction à la question, “Tu as fait de la chirurgie ou quoi ? Ta tête elle a grave changé tu fais femme maintenant”.